Adani da Allegri a Thiago Motta ha cambiato idea su Vlahovic: cosa diceva e cosa dice oggi L'ex calciatore, oggi opinionista tv, riflette sulle difficoltà mostrate dall'attaccante serbo (anche) con il nuovo allenatore. "La Juve deve intervenire subito, anche velocemente i primi giorni di gennaio".

"La verità vi arriva in faccia, nei denti!". Così parlava poco tempo fa Daniele ‘Lele' Adani. Deve essere per questo che oggi ha cambiato idea riflettendo su Dusan Vlahovic, l'attaccante che in bianconero non è mai riuscito a sfondare né essere all'altezza delle aspettative generate anche dall'importanza dell'investimento fatto a gennaio di 3 anni fa (circa 90 milioni di euro versati alla Fiorentina di Commisso). E la recente prestazione del serbo in Supercoppa contro il Milan è stata come rigirare il coltello nella piaga. Se all'epoca della Bobo Tv e della Juventus di Massimiliano Allegri erano il tecnico e il suo gioco la causa delle difficoltà mostrate dall'attaccante, adesso la questione è un'altra e l'opinione completamente ribaltata, anche alla luce di quanto accaduto in Arabia Saudita. A Viva el Futbol Adani snocciola un elenco di ex punte tutte più efficaci e funzionali rispetto all'ex Viola, gli fa le pulci tanto da ammettere che "la Juve deve intervenire subito, anche velocemente nei primi giorni di gennaio".

Cosa diceva Adani alla Bobo Tv: "In un calcio di proposta fa un gol a partita"

Severo nei confronti di Allegri e del suo "non gioco". Oggi come allora è forse l'unico comune denominatore del pensiero di Adani. Cosa diceva ai tempi della Bobo Tv? Un video condiviso su X è divenuto virale perché ha messo a confronto la ‘vecchia' e la ‘nuova' opinione su Vlahovic.

"Perché questa squadra è quinta senza tirare in porta a San Siro – le parole durante il collegamento di qualche anno fa -. Alla Juventus non è mai accaduto nella sua storia che non tira in porta a San Siro, è uno scandalo del gioco! È un insulto al gioco, questa squadra! E ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta. Ma voi state offendendo la verità. E qua sulla Bobo Tv la verità vi arriva in faccia, nei denti! Se la volete sentire o no! perché qua si parla di calcio in maniera libera e giusta. Qua non siamo servi di nessuno. Vlahovic in un calcio di proposta, quello di Italiano, e in un calcio di non proposta, quello che ha fatto l’anno scorso, fa un gol a partita. E la squadra deve arrivare quarta?".

A Viva el Futbol la nuova opinione: "Juve, intervenire subito"

Adani usa accenti critici anche molto forti. Non si esprime come il suo sodale, Antonio Cassano, che ha definito Vlahovic un "cagasotto isterico, inguardabile e che non sa giocare al calcio", ma è inevitabile pensare a quell'affermazione altrettanto decisa secondo cui "in un calcio di proposta come quello di Italiano" il serbo avrebbe fatto un gol a partita. È colpa di Thiago Motta che non gli ha cucito addosso un abito tattico congeniale? Averlo preso è stato un errore di mercato? È sopravvalutato rispetto alle cifre sborsate? Adani spiega così le sue perplessità.

"Non ricordo una partita di un centravanti della Juve così completamente imprecisa e negativa. Non dico che deve essere richiamato a giocare Higuain, non posso dire che deve tornare… che ti posso dire… Tevez. La Juventus ha vinto lo scudetto anche con Llorente, con Matri, con Borriello, con Quagliarella e con Vucinic. E ne abbiamo detti 8, diversi per caratteristiche, status, livello. Tutti diversi. Però ora c’è da intervenire. Perché se tu mi sbagli 8 appoggi su 8 toccati e vanifichi tutto quello che io cerco di fare, a me sta anche bene. Perché se la palla di Yildiz messo a destra, ti fa un cioccolatino e tu sbagli la porta di tre metri, e non stoppi la palla quando devi, mi dici come posso costruire una parvenza di ottimismo? La Juve deve intervenire subito, anche velocemente i primi giorni di gennaio. Perché sennò ragazzi il percorso non ha senso senza un calciatore che almeno finalizza, non che aumenta il livello del gioco. Ma almeno deve finalizzare".