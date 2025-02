video suggerito

Adani cita Allegri senza mai nominarlo dopo Milan-Feyenoord: usa i rossoneri per demolirlo Lele Adani pubblica un video dopo Milan-Feyenoord e cita una frase storica di Allegri ma senza mai nominarlo. L'opinionista Rai smonta in pochi minuti le teoria calcistiche del tecnico ex Juve sfruttando l'eliminazione del Milan dalla Champions.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan pareggia in casa contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League e viene eliminato clamorosamente dalla competizione. Agli ottavi ci vanno gli olandesi. Si tratta di un risultato a sorpresa che ha deluso tanti tifosi e appassionati di calcio. Sui social i commenti sull'espulsione ingenua di Theo Hernandez e le sostituzioni di Conceicao si sono ripetuti per ore. Nella marea di pensieri e considerazioni sul Milan si è inserito anche Lele Adani che attraverso il suo account Instagram ha fatto sapere il suo punto di vista dopo il ko dei rossoneri.

L'opinionista Rai e leader del programma Viva el Futbol condotto in streaming con Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha pubblicato un video in cui spiega cosa sia andato storto al Milan partendo da una premessa: "Il calcio non è semplice". Adani dunque tira ancora in ballo Massimiliano Allegri modificando il senso della frase simbolo dell'identità dell'ex tecnico della Juventus: "Il calcio è semplice". Adani di fatto tenta di smentire il senso di questa frase senza mai nominare Allegri il quale chiaramente avrà visto da casa il suo ex Milan uscire dalla Champions.

Adani durante il video in cui nomina Allegri e la sua idea di calcio.

"Il calcio non è semplice, poi scegliete chi seguire e chi ascoltare. Ma se era semplice, fidatevi, il Milan non usciva contro il Feyenoord che è quarta/quinta in Olanda". Adani nel suo video sembra parafrasare il motto di Allegri sottolineando come la frase citata sia del tutto sbagliata, specie vedendo cosa hanno combinato i rossoneri in Champions.

"Lo dico ovviamente con dispiacere ma il calcio non è semplice, è fatto di preparazione approfondita, di studio, di analisi – spiega -. Il calcio è fatto di momenti, di gestione dei tempi, della gara e della settimana". Fu proprio Allegri durante varie dirette a spiegare come il calcio fosse "una roba semplice" sottolineando come questo sport non necessiti di molte teorie, ma solo di giocate dei calciatori che favoriscono lo spettacolo..

Le parole di Adani che tira in ballo il motto tanto caro ad Allegri

Adani chiarisce come il calcio non sia semplice perché invece ci sono da tenere in considerazione tanti fattori: "Ha mille risvolti che vanno trattati con rispetto perché il gruppo di allenatori è fatto da 20 persone – aggiunge -. Ci sono tanti aspetti che vanno curati non partita dopo partita, non di settimana in settimana, e nemmeno giorno dopo giorno, ma ora dopo ora, ma soprattutto quello della divulgazione al tifo, alla gente, agli appassionati, a chi invece investe passione e risorse per seguirlo". Insomma, Allegri è assente da un anno ma le sue parole sono sempre ben impresse nella memoria di chi ama, studia e commenta il calcio: piaccia o non piaccia a quanto pare.