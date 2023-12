Acerbi protegge l’Inter e fa i conti al mercato della Juve: “Ha speso 200 milioni per 3 giocatori” Acerbi prova a togliere pressione all’Inter dopo il pareggio in casa del Genoa e fa i conti sul mercato alla Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Dicono che siamo i più forti ma guardate che quelli che sono andati via erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere ma la Juventus ha speso 200 milioni per 3 giocatori come Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi parametri zero. Proviamo a essere un po’ equilibrati”. Francesco Acerbi è il giocatore dell'Inter che si è presentato ai microfoni di DAZN per esprimere le sensazioni del gruppo nerazzurro dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa e per cercare di togliere un po' di pressioni alla squadra di Simone Inzaghi, da tutti etichettata come la principale candidata per lo Scudetto.

Il difensore della Nazionale ha dichiarato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su un campo ostico, contro una squadra che non fa giocare. Abbiamo sofferto parecchio specie sui calci piazzati, direi che il pareggio è giusto”.

In merito alle possibilità in campionato e in Champions Acerbi ha le idee chiare ma ha espresso la sua opinione in merito alle tante cose che sono state dette in merito alla rosa nerazzurra e a quelle delle altre contendenti per lo Scudetto: "In Champions è stato un percorso inaspettato dopo il girone fatto bene, poi la finale è stata la ciliegina sulla torta. È una partita secca, può succedere di tutto. Però ricordo una cosa: abbiamo cambiato tanti giocatori, Thuram che non pensavo fosse così forte ma anche Carlos Augusto, Bisseck. Sono andati via Brozovic, Dzeko e Lukaku, giocatori fortissimi anche in Europa. Abbiamo messo giocatori che erano punti di domanda ma si son dimostrati molto forti anche grazie al gruppo che è ottimo e ha fatto il resto. Poi abbiamo voglia di fare le cose in grande, dopo sette vittorie in trasferta ci può stare pareggiare su un campo difficile, però cerchiamo di puntare sempre in alto perché abbiamo le capacità per farlo. Poi la fortuna può capitare a noi…".