video suggerito

Abubakar Lawal morto a 29 anni: l’attaccante è caduto dal terzo piano di un centro commerciale L’attaccante nigeriano Abubakar Lawal è morto a 29 anni in circostanze particolari, dopo una caduta dal terzo piano di un centro commerciale. La ricostruzione della polizia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sta cercando di far luce sulle circostanze della morte di Abubakar Lawal. L’esperto attaccante nigeriano 29enne è morto domenica scorsa dopo essere caduto dal terzo piano di un centro commerciale in Uganda. La polizia locale ha ricostruito parzialmente le ultime ore dell’attaccante dei Vipers, anche sfruttando le immagini della videosorveglianza. Nel frattempo si moltiplicano le celebrazioni del ricordo di Lawal che ha vissuto tutta la sua carriera in Africa.

Chi era Abubakar Lawal, il ricordo dei Vipers

Cresciuto calcisticamente in patria, prima al Wikki Tourists poi al Nasarawa United, Lawal si è spostato prima in Ruanda dove ha militato nell’AS Kigali e poi nei Vipers. In questa stagione, ha collezionato 8 presenze, confermando il suo ruolo di perno all’interno dello spogliatoio dove era stimato e amato. Non è un caso che il club lo ha ricordato così: "Abubakar Lawal era una persona unica. Aveva un grande cuore d'oro. Si prendeva veramente cura delle persone e faceva di tutto per aiutarle. Era incredibilmente generoso. Era un'anima meravigliosa e ci mancherà moltissimo".

La polizia indaga sull'attaccante nigeriano morto

Nel frattempo la polizia della divisione Kajjansi di Wakiso sta indagando sulla tragica morte di questo ragazzo, come spiegato dettagliatamente in una nota ufficiale. Gli inquirenti vogliono capire cosa ci sia dietro la caduta dal terzo piano del Voicemall Shopping Arcade e se sia un incidente o magari ci sia una volontà suicida.

Nella nota si legge: "I primi resoconti indicano che Lawal è arrivato al centro commerciale con il suo veicolo, targa UBQ 695G, per incontrare la sua amica, Omary Naima, una cittadina tanzaniana residente nella stanza 416 dal 20 febbraio 2025. Secondo Naima, ha lasciato Lawal nella stanza a preparare il tè e si è diretta a un centro giochi all'interno del centro commerciale. Poco dopo, verso le 8:00 del mattino, Lawal sarebbe caduto dal balcone. È stato trasportato d'urgenza all'Entebbe Referral Hospital, dove è stato dichiarato morto".

Le indagini stanno entrando nel vivo: "Nello zaino nero sono stati recuperati oggetti appartenenti alla vittima, tra cui due smartphone, un paio di scarpe aperte, delle cuffie, un kit di allenamento e dei caricabatterie. Nell'ambito delle indagini in corso, le autorità stanno recuperando i filmati delle telecamere di sorveglianza e conducendo interrogatori approfonditi per stabilire le circostanze esatte che hanno circondato l'incidente. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che le indagini procedono".