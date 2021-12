A Torino nevica da stamattina, Juventus-Malmö non è a rischio per ora. Ma il vero nemico è il gelo Non è ancora una situazione da allerta meteo ma la nevicata che ha imbiancato la città di Torino ha creato allerta per la partita di Champions tra Juventus e Malmö in programma alle 18:45. Ecco qual è la situazione e l’evoluzione del meteo.

Una panoramica dell’Allianz Stadium di Torino imbiancato dalla neve. Alle 18:45 si gioca Juventus–Malmö di Champions

A Torino nevica da questa mattina. La città s'è svegliata imbiancata, mentre nella notte scorsa i mezzi spargisale sono entrati in azione rendendo le strade praticabili. È dalle cinque del mattino che è aumentata l'intensità delle precipitazioni: sono attesi fino a 12 cm in pianura con possibili punte di oltre 20 cm in collina, proprio nel giorno dell'ultima partita del girone di Champions League tra la Juventus e il Malmö in programma alle ore 18.45, con diretta Tv su Sky e Mediaset Infinity. Non è un match determinante, perché i bianconeri hanno già la qualificazione in tasca, ma ha valore per la classifica per la possibilità di chiudere questa prima fase in vetta scalzando il Chelsea oppure da seconda. Un fattore importante in vista del sorteggio degli ottavi di finale.

Rischio neve per Juventus-Malmö: la situazione

La situazione meteorologica mette a rischio la disputa dell'incontro di questa sera? No, sia perché secondo le previsioni la situazione sembra destinata a migliorare (ma l'evoluzione viene tenuta sotto controllo), sia perché all'interno dell'Allianz Stadium il campo di gioco è preservato dai teloni e il personale in servizio – come si evince anche da un video pubblicato sui social dalla stessa Juventus – è già all'opera per spalare la neve via dal perimetro.

Le condizioni del terreno di gioco dell’Allianz Stadium dopo la nevicata. In serata c’è il match di Coppa della Juve

Il nemico numero uno: le temperature gelide

Se per il calcio d'inizio di Juventus-Malmö non sembrano esserci ansie particolari, c'è un altro nemico ben più temibile da fronteggiare: si tratta del gelo, delle temperature molto rigide che hanno accompagnato la "sfuriata bianca" che s'è abbattuta sulla città sabauda. Basta dare un'occhiata ai valori indicati per la giornata odierna per averne idea: -1° grado e i 2° gradi in pianura mentre scenderanno decisamente sotto lo zero, fino anche a -7° gradi, nella notte.

Il personale in servizio all’Allianz Stadium all’opera per spalare la neve in vista del fischio d’inizio della gara di Coppa alle 18:45

Temperature che non fanno un baffo agli svedesi, abituati ad andare in campo in queste condizioni climatiche. Sia per loro sia per i calciatori della ‘vecchia signora' le condizioni del terreno di gioco alimentano preoccupazione per il rischio d'infortuni.