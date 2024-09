video suggerito

A Sergio Romero costa cara la lite coi propri tifosi in Boca-River, punito dal club: messo fuori rosa A margine della sconfitta nel Superclasico argentino con il River, si sono vissuti momenti quasi paradossali alla Bombonera con Sergio Romero che è venuto quasi alle mani per due volte con i propri tifosi. Scene considerate inaccettabili dal Boca che ha deciso per la linea durissima con il proprio portiere: escludendolo dalla squadra.

Caos infinito in casa Boca Juniors con il club argentino che è uscito malissimo dall'ultimo Superclasico contro il River Plate: perso malamente in casa davanti al proprio pubblico e finito in rissa lo scorso 21 settembre. Ma tutto è accaduto in casa xeneide: sia a fine primo tempo, sia a fine partita protagonista il portiere del Boca, Sergio Romero che ha provato a scatenare una doppia rissa con i suoi stessi tifosi. Atteggiamento inaccettabile per il club che lo ha punito nel modo peggiore con un comunicato pubblicato nella giornata di martedì 24: mettendolo fuori rosa.

Cos'è successo tra Sergio Romero e i propri tifosi in Boca-River

Due gli episodi che hanno visto protagonista il portiere del Boca Juniors, Sergi Romero. Il primo all'intervallo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi con il River già in vantaggio 1-0. Insulti, parole grosse e rabbia da parte dei tifosi del Boca che insultano ad uno a uno i propri giocatori che stanno entrando nel sottopassaggio quando il portiere argentino decide di ritornare sui propri passi. Percorre all'inverso la scaletta e torna in campo per poi dirigersi minaccioso nel punto in cui il tifo è più caldo. Romero perde la testa, risponde alle provocazioni provocando a propria volta, invitando i tifosi allo scontro fisico. Solo le barriere e l'intervento di alcuni steward evitano il peggio e tutto ritorna, faticosamente, nei ranghi.

Ma il clima non si rasserena, il Boca non riesce a rimettere in sesto la partita e quando dopo il gol del possibile pareggio viene annullato al 97′ per un tocco di mani, il furore dei tifosi xeneises esplode nuovamente contestando la squadra. E ancora una volta chi non ci sta è proprio Sergio Romero che a fine partita affronta nuovamente la folla inviperita, cercando un nuovo corpo a corpo. Nemmeno il povero Cavani riesce a trattenere la furia del proprio portiere poi portato di peso negli spogliatoi.

La decisione del Boca: Romero fuori rosa, sospeso per due partite

Un atteggiamento che non è piaciuto alla dirigenza del Boca Juniors che ha deciso di intervenire con il pugno di ferro per ristabilire l'ordine all'interno della squadra e di un ambiente che si è trasformato in una polveriera. Così, nei giorni successivi la scure della proprietà si è abbattuta sul portiere con un comunicato duro e deciso: "A causa dei fatti di pubblico dominio accaduti al termine della partita giocata alla Bombonera sabato scorso, è stato deciso che il nostro giocatore Sergio Romero non sarà convocato per le prossime due partite che dobbiamo giocare (contro Club Atlético Belgrano de Córdoba e Asociación Atlética Argentinos Juniors)" si legge nella nota ufficiale con la scelta di fatto di mettere fuori rosa l'ex storico portiere della nazional argentina. "Il Boca dev'essere una grande famiglia, dobbiamo tutti rispettarci e essere uniti per il bene del Club".