Gli dicono: “Hai le braccia come un T-Rex”, e al pub si scatena la rissa Domenica sera il portiere dell’Inghilterra, che era con la compagna e degli amici, è stato coinvolto in una rissa in un pub terminata con un naso e uno smartphone rotto.

A cura di Alessio Morra

Jordan Pickford è stato uno dei punti di forza dell'Inghilterra agli scorsi Europei, subì due soli gol in sette partite e nella finale con l'Italia ha neutralizzato i rigori di Belotti e Jorginho. Nonostante il secondo posto anche lui era stato celebrato, ma gli Europei sono lontani, la sua stagione fin qui non è stata eccezionale e ora si ritrova a lottare per non retrocedere con l'Everton. Su molti campi della Premier League il portiere viene beccato dai tifosi avversari, ma Pickford non sta tranquillo, mai, nemmeno quando esce con gli amici e la compagna. Il numero uno dell'Everton infatti è stato coinvolto in una rissa in un pub.

Nelle ultime settimane le prese in giro sono aumentate, anche se Pickford ci ha riso su. In occasione del match con il Newcastle ha visto un tifoso della squadra bianconera vestito da tirannosauro. Quell'uomo aveva un obiettivo: voleva sfottere Pickford, che quando l'ha visto non se l'è presa, anche se poi in campo le cose sono andate malissimo (perché l'Everton ha perso 3-1). Il portiere domenica sera, dopo aver vissuto un sabato finalmente piacevole, è uscito con la compagna e gli amici, è andato in un locale di East Boldon, nei pressi di Newcastle, e lì è stato riconosciuto da un gruppetto di tifosi che, forse perché pure un po' brilli, hanno provocato il portiere della nazionale inglese.

Gli avrebbero detto che ha delle braccia corte come quelle di un ‘T-Rex'. Gli amici di Pickford non l'hanno presa bene e secondo quanto riferiscono i media inglesi si sarebbe scatenata una rissa notevole. In tanti si sarebbero azzuffati, ma proprio lui, l'oggetto del contendere, non avrebbe preso parte alla rissa, e anzi pare abbia cercato di placare gli animi. D'altronde Pickford è abituato, ahi lui, a sentire degli insulti in campo, ma i suoi amici no. Quando la polizia è arrivata non ha trovato quasi nessuno, ma solo un telefono rotto, dell'uomo che aveva ripreso tutto, e soprattutto un uomo con il naso fracassato.

Non è la prima volta che Pickford viene coinvolto in episodi particolare extra campo. Nel 2019 a Sunderland il portiere reagì dopo che alcuni avventori insultarono la sua compagna, mentre sotto Natale finì di nuovo in copertina per aver bevuto una pinta di birra tutta d'un fiato. Infine durante il lockdown mentre il mondo si proteggeva, e i campionati erano sospesi, andò a vedere un incontro di boxe in un pub.