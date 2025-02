A Luis Enrique chiedono del rinnovo di Donnarumma, risposta glaciale: “No, la mia opinione non conta”

video suggerito

Gianluigi Donnarumma ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e non è chiaro se resterà o meno al Paris Saint-Germain. Le stesse trattative per il rinnovo sono ferme, non s'intravede spiraglio al momento. Nemmeno Luis Enrique ha voluto prendere una posizione sul futuro dell'estremo difensore, divenuto nebuloso per le voci che fanno da sottofondo alla sua esperienza in Francia: prima l'ombra di Safonov adesso il chiacchiericcio sul presunto interessamento del club per Lucas Chevalier del Lille, nell'orbita della nazionale transalpina dov'è in ballo per il posto di vice Maignan con Samba.

È un tormentone che non s'è mai spento e dura da anni quello sulla permanenza dell'ex milanista, il tecnico spagnolo si chiama fuori da questa situazione. E così, quando in occasione della conferenza stampa in previsione della Coppa di Francia contro il Le Mans gli pongono la domanda su Donnarumma: Dal momento che la sua voce è importante, chiederà che venga attivata l’estensione del contratto? Lui taglia corto: "La mia opinione non conta", è la frase concessa a mo' di sentenza su una questione sulla quale non vuole mettere bocca, così come liquida la faccenda del mercato esprimendo un concetto semplice, semplice.

"Dalla scorsa stagione abbiamo fatto il mercato insieme alla direzione sportiva, al presidente, e abbiamo migliorato la squadra. A volte può sembrare che non ci sia abbastanza spazio per tutti. Ma abbiamo fatto qualcosa che stavamo cercando… ovvero creare concorrenza". E concorrenza è quella che ha provato lo stesso Donnarumma che non è mai riuscito veramente a convincere l'allenatore spagnolo per il suo modo di giocare coi piedi e partecipare al gioco.

Null'altro ha concesso Luis Enrique che nei giorni scorsi aveva tralasciato ogni argomento ricorrendo al più classico adagio del gioco del calcio in periodi del genere quando sul tavolo ci sono vicende di mercato: "Questa domanda va rivolta alla dirigenza sportiva – ha aggiunto -. Non risponderò a queste voci, voglio restare concentrato sul nostro obiettivo, che è restare in corsa in tutte le competizioni".