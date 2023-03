A chi conviene davvero un derby tra Inter e Milan nei quarti di finale di Champions League Un derby di Champions tra Inter e Milan fagociterebbe ogni energia delle due squadre e questo potrebbe creare problemi per la qualificazione al massimo torneo continentale del prossimo anno.

A cura di Jvan Sica

Sembra che tutti tifino per un derby di Milano per i quarti di finale di Champions League. Sono davvero poche le voci discordanti per cui un derby in questa fase della stagione fagociterebbe così tante energie nervose e fisiche da creare poi dei problemi per gli altri traguardi stagionali. Ma a chi serve davvero un doppio derby della Madonnina adesso?



L’Inter è in piena bagarre Champions League per il prossimo anno. Per una serie di cause anche fortuite è ancora seconda, nonostante abbia perso otto partite in campionato, un numero spropositato per pensare di lottare per i quattro posti (e invece l’Inter resiliente ci sta riuscendo) che vogliono dire soprattutto soldi e in secondo luogo prestigio al fine di far restare calciatori che contano e attrarne di nuovi.

Proprio per questo motivo, in questo momento l’Inter ha più bisogno della Champions League del prossimo anno che giocarsi la vita ai quarti contro il Milan per un accesso in semifinale. Giusto dire che una volta che le squadre restano in otto tutto può succedere, ma sembra abbastanza evidente il gap tra 3-4 corazzate e i nerazzurri.

Inoltre il vero titolo che l’Inter può vincere quest’anno è la Coppa Italia e le due partite dei quarti di Champions League si incastrano pericolosamente in mezzo alle due semifinali contro la Juventus, che avrà anche lei il coltello fra i denti in una stagione difficile per diversi motivi.

Il Milan ha la stessa esigenza dell’Inter, partendo però da due punti in meno in classifica con una rosa meno profonda dei nerazzurri. La Champions League 2023-2024 per i rossoneri è ancora più vitale, perché per il percorso di ridefinizione del brand-squadra (da società che domina il mondo a società che sa costruire giocatori di altissimo livello per rendere sostenibile economicamente il progetto) la Champions League è necessaria ogni anno. Oltre agli introiti, la costruzione dell’autostima per tutto l’ambiente e gli stress test più difficili dove far crescere i calciatori, la Champions serve soprattutto come vetrina e il Milan non può perderla.

Messa da questo punto di vista il derby di Milano ai quarti di finale di Champions League non è un bene per nessuna delle squadre.

Lo stanno già dicendo coloro che in passato li hanno giocati. È una doppia sfida che fagocita ogni energia e ti fa calibrare diversamente la stagione da quel momento in avanti. Vincere quella doppia sfida creerebbe anche una narrativa distorta, perché porterebbe a far pensare positiva una stagione che, in caso di non qualificazione per il prossimo anno e non vittoria di un titolo in Italia (con il campionato che ha già salutato), sarebbe invece perlomeno mediocre.

Un derby europeo ora converrebbe tantissimo al racconto, all’accentrare l’interesse mondiale intorno a due squadre che negli ultimi dieci anni hanno vegetato da questo punto di vista e anche a una parte di tifosi, che possono vivere un mese con in testa la sfida più sentita e più vera. Ma è probabile che un derby ora sconquasserebbe le direttrici della stagione sia per chi vince che per chi perde e creerebbe eventuali problemi che si trascinano nel medio periodo.