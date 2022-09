A bordo campo nella vasca idromassaggio, tifare è bellissimo: “Il miglior campionato al mondo” Le immagini dei tifosi a bordo campo a sorseggiare birra in vasca idromassaggio calda hanno sollevato un coro di ammirazione e invidia: “Ok, dove mi iscrivo?”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il tifoso duro e puro probabilmente storcerà la bocca: vuoi mettere con la curva, in quella calca fatta di suoni, colori e fumi che trasforma la partita in un rito di appartenenza ad un popolo. Ma c'è chi gradisce eccome qualche comodità in più e sicuramente ha apprezzato l'esperienza indimenticabile offertagli dal Troyes. Il club francese, attualmente undicesimo in Ligue 1 dopo le prime 6 giornate, ha infatti messo a disposizione di quattro suoi sostenitori un parterre a bordo campo di livello top extra lusso.

Domenica si è giocato il match che ha visto opposti i padroni di casa al Rennes, incontro terminato col risultato finale di 1-1. Ma più che di quello che è accaduto sul terreno di gioco, si è parlato molto di altre scene mostrate in diretta dalle telecamere. Nei pressi di una delle bandierine del calcio d'angolo faceva infatti bella mostra una vasca idromassaggio riscaldata, in cui erano comodamente sistemati due tifosi in costume da bagno, intenti non solo a guardare la partita ma anche a sorseggiare birra.

La postazione extra lusso dei tifosi del Troyes a bordo campo

Una postazione di massimo comfort da cui i due sostenitori del Troyes hanno avuto una visione privilegiata della rete del vantaggio della propria squadra del cuore, messa a segno da Ugbo al quarto d'ora del primo tempo proprio da quella parte del campo. Successivamente i due sono stati rimpiazzati da un'altra coppia di tifosi che si sono goduti uguale trattamento: idromassaggio caldo, drink ghiacciato e anche l'opzione della sedia a sdraio posta vicino alla vasca – con asciugamani – qualora avessero voluto uscire dall'acqua.

Fuori dalla vasca a torso nudo per esultare…

L'opportunità di godersi lo spettacolo calcistico in quelle condizioni ha scatenato i commenti sui social, con massimo apprezzamento per il Troyes. C'è chi ha scritto: "Il miglior campionato di sempre". Qualcun altro ha chiesto: "Ok, dove mi iscrivo?". Insomma l'iniziativa è stata davvero un successo.