A un anno dalla tragica morte del marito Kobe Bryant e della figlia Gigi, scomparsi in un incidente in elicottero il 26 gennaio 2020 in California, Vanessa Bryant li ha voluti ricordare con tanto affetto pubblicando una lettera ricevuta da una delle migliori amiche della figlia. Sul suo profilo Instagram la moglie di Kobe ha postato la missiva e ha scritto: "Mi manca la mia bambina e mi manca Kob-Kob, mi mancano tanto. Ancora non riesco a capacitarmi di quello che è successo".

Il post di Vanessa Bryant

Oggi ho ricevuto questa dolce lettera da una delle migliori amiche di Gianna, Aubrey. Ti amo Aubz (come ti chiamerebbe la mia Gigi). Grazie mille per aver condiviso meravigliosamente alcuni dei tuoi ricordi della mia Gigi con me e per avermi permesso di condividerli qui sul mio profilo Instagram. La mia Gigi è INCREDIBILE e apprezzo davvero la tua premurosa lettera. Ti amo così tanto. Mi mancano così tanto anche la mia bambina e Kob-Kob. Non capirò mai perché e come sia potuta accadere questa tragedia a esseri umani così belli, gentili e sorprendenti. Non mi sembra ancora vero Kob. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma. Ti amo!

Il tragico incidente il 26 gennaio 2020

Chi ama lo sport non potrà mai dimenticare il momento in cui è venuto a conoscenza dell'incidente che è stato fatale a Kobe Bryant, uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Un mito, non solo per gli amanti del basket. Bryant, che per anni è stato la stella dei Lakers, morì insieme ad altre otto persone in un incidente in elicottero. A bordo c'era anche la figlia Gianna Maria Onore, detta Gigi, che aveva 13 anni, e che amava molto il basket. Erano tutti assieme in quell'elicottero perché Kobe, la figlia e i suoi amici si stavano recando a Los Angeles per effettuare un allenamento alla squadra di basket della piccola.