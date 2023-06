Straordinaria Milano, è campione d’Italia di basket! Virtus dominata e terza stella cucita al petto Milano festeggia il suo 30° scudetto e si cuce al petto la terza stella vincendo Gara 7, davanti al proprio pubblico. Una vittoria contesa fino alla fine da una Virtus che ha saputo tenere testa in una serie sul filo dell’equilibrio.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Olimpia non sbaglia la gara che vale una stagione e conquista il suo trentesimo scudetto della sua storia. Milano si cuce sul petto così una meritatissima terza stella dopo una serie finale straordinaria contro una Virtus mai doma. Bologna ha spinto l'Olimpia fino a gara 7, mostrando di esserla potuta giocare fino alla fine e cedendo per 67-55 . In un Forum letteralmente tinto di rosso, la serata magica di Milano ha regalato momenti di grande basket e di una tensione che ha accompagnato le due squadre fino alla sirena finale.

Primo quarto Milano prende subito il largo con Bologna che resta ferma al palo subendo l'iniziativa dei padroni di casa. Che gestiscono la prima parte di gara 7 andando all'intervallo lungo con un rassicurante +11. Ma la Virtus riparte forte nel 3° quarto e si avvicina fino al -6, pur non esprimendo il miglior basket, con Belinelli che resta fermo a zero punti. L'Olimpia non riesce più a prendere il largo in modo importante, ma resta sempre in vantaggio e a metà del terzo conduce a +9 anche se non si segna quasi più (2 a 2 dopo 5 minuti di gioco).

La palla non sembra volere più entrare quando il tabellone segna 42-31 per Milano: percentuali bassissime e tensione palpabile in ogni azione (e tiro sul ferro). Sullo scadere del 3° però l'Olimpia si sblocca e chiude con un +14 di sicurezza per gli ultimi 10 minuti che possono valere una stagione. L'ultimo quarto per Bologna è un assalto all'arma bianca ma Milano sa gestire al meglio la situazione, mantenendo la clama giusta sul parquet mentre oltre 12 mila anime sugli spalti iniziano ad esultare, assaporando il trionfo. Che non sfugge: Milano è Campione d'Italia per la 30a volta nella sua storia.

MVP di serata Gigi Datome che ha trascinato Milano: "Davanti avevamo una squadra di altissimo livello, ma è sempre bello vincere lo scudetto anche in questo modo. Siamo felici, viviamo per queste partite. Non abbiamo dormito per due settimane, un'ansia incredibile, una tensione che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine".