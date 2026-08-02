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Italia d’argento agli Europei U18, Slovenia troppo forte: Niang ci prova, brilla la stella di Joksimovic

La Slovenia domina e si prende la medaglia d’oro agli Europei U18, l’Italia ci prova ma non può nulla contro Joksimovic & co.
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A cura di Vito Lamorte
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La Slovenia si conferma troppo forte per l'Italia nella finale dell'Europeo Under 18. Gli Azzurri sono costretti a inseguire fin dalle prime battute, riescono a riavvicinarsi fino al -4 in avvio di terzo quarto, ma non riescono mai a completare la rimonta e cedono di fronte alla maggiore qualità degli avversari.

Grande protagonista della sfida è Joksimovic, talento del Baskonia, autore di 24 punti, ben supportato dai 21 messi a referto da Stjepanovic. All'Italia non basta la straordinaria prestazione di Niang, migliore dei suoi con 27 punti.

Nonostante la sconfitta nell'atto conclusivo, il cammino della squadra guidata da coach Sodini resta estremamente positivo: l'argento europeo rappresenta un risultato di prestigio e conferma il valore di un gruppo che ha mostrato qualità e prospettive importanti per il futuro del basket azzurro. Era la prima finale dell'Europeo di categoria dal 1992 per la selezione italiana.

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Cheickh Niang è stato inserito nel miglior quintetto dell’Europeo: con lui Hugo Yimga (Francia), Diego Niebla (Spagna), Leonard Kroger (Germania) e Stefan Joksimovic (Slovenia), eletto MVP della competizione.

Standing ovation finale della BTS Arena di Trento, che saluta il meritato oro della Slovenia e ringrazia gli Azzurri per una settimana di grandi emozioni e per un percorso favoloso nel torneo europeo.

Slovenia-Italia 88-71 (27-15, 23-22, 20-15, 18-19)

Slovenia: Kozel, Cop* 5 (1/3, 1/1), Joksimovic* 24 (5/8, 0/6), Ciperle* 9 (4/6), Bojovic* 21 (3/6, 3/4), Balazic, Kroselj (0/3), Stjepanovic 15 (4/9, 1/4), Karisik 10 (3/3, 1/1), Kuzman, Pasic, Cizej* 4 (2/6). All: Zevnik
Italia: Cattapan 3 (0/1, 1/3), Livingston Jr. 3 (0/1, 1/3), Bottelli* 9 (3/7, 0/2), Niang 27 (5/11, 4/10), Di Meo* 7 (2/5, 1/6), Lastella* 2 (1/3), Acunzo* 7 (3/8, 0/1), Bellinaso* 3 (1/4, 0/2), Abreu 2 (1/3), Triggiani, Charfi 3, Barra 5 (1/1, 1/2). All: Sodini

Arbitri: Gatis Salins (LAT), Edgar Ceccarelli (FRA), Rainis Varv (EST)
Spettatori: 3.500.

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