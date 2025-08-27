sport
Pozzecco annuncia i convocati dell’Italia per l’Eurobasket 2025: “Polonara ci manca tantissimo”

Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista finale dei 12 azzurri che ha scelto per affrontare gli Europei di basket che scattano dal 28 agosto. Non ci sarà Polonara, che sta lottando contro la leucemia e che il ct ha voluto ricordare: “Siamo una famiglia, ci manca tanto”
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Tutto pronto per l'Italbasket maschile che si appresta agli imminenti Europei in programma dal 28 agosto dove gli Azzurri non avranno un ruolo di assoluti protagonisti ma proveranno a farsi spazio tra giganti assoluti di Hrecia, Spagna e Serbia. Con il Ct Gianmarco Pozzecco che ha diramato la lista ufficiale dei 12 a disposizione tra cui manca ovviamente Achille Polonara che sta combattendo la propria battaglia personale contro la leucemia: "Ci manca moltissimo" ha sottolineato il Poz in occasione della liste.

Le scelte di Pozzecco per l'Italia agli Europei di basket

Coach Gianmarco Pozzecco ha rotto gli indugi e a scelto i 12 che indosseranno la maglia azzurra ai Campionati europei di pallacanestro, a partire dal 28 agosto con il listone iniziale dei 18 convocati (più altri 6 a disposizione del commissario tecnico) che si è ridotto dopo le iniziali defezioni di Dame Sarr e di Donte DiVincenzo, quest'ultimo sostituito dopo l'infortunio dal playmaker Darius Thompson, al debutto con la nazionale italiana. Nessun problema, invece per  Simone Fontecchio, trasferitosi ai Miami Heat in NBA e Danilo Gallinari, reduce dalla vittoria nella finale playoff del campionato di Porto Rico, che si sono aggregati regolarmente a preparazione in corso.

Pozzecco ricorda Polonara prima del match contro la Grecia: "Siamo una famiglia, ci manca"

In occasione dell'esordio contro la Grecia Pozzecco ha voluto esordire la conferenza ufficiale con un ricordo particolare verso il "grande assente" del gruppo azzurro, Achille Polonara: "Prima di tutto voglio sottolineare che ci manca tantissimo, ma sta combattendo, lo sapete che non sta bene. Ma la sua assenza si sente, come quella di Tonut. Siamo una famiglia e quello che abbiamo costruito in questi anni va oltre il semplice basket". Poi la Grecia: "Sono un po' preoccupato, l'abbiamo affrontata qualche giorno fa e sono fortissimi: servirà un cecchino, io ho sempre fiducia incondizionata sui miei ragazzi". 

I 12 Azzurri convocati da Pozzecco per gli Europei di basket

  • Guardie
    Darius Thompson (#15, Valencia)
    Matteo Spagnolo (#18, Baskonia)
    Marco Spissu (#33, Saragozza)
    Alessandro Pajola (#54, Virtus Bologna)
  • Ali
    Danilo Gallinari (#8, Vaqueros de Bayamon)
    Simone Fontecchio (#13, Miami Heat)
    Giampaolo Ricci (#17, Milano)
    Gabriele Procida (#19, Real Madrid)
    Saliou Niang (#20, Virtus Bologna)
    Nicola Akele (#45, Virtus Bologna)
  • Centri
    Nicolò Melli (#9, Fenerbahçe)
    Momo Diouf (#35, Virtus Bologna)
Basket
Notizie
Immagine
