Paura in volo per il Maccabi, l’aereo colpito da un fulmine: “Scintille ovunque, in cabina e sulle ali”

Paura e panico per diversi minuti, poi tutto è ritornato alla normalità ma alla fine l'aereo su cui viaggiava la squadra di basket del Maccabi Tel Aviv ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza. Mentre si trovava in volo tra la Spagna e Israele un fulmine ha colpito la carlinga del velivolo, terrorizzando staff e giocatori a bordo: "E' stato spaventoso, tutto ha iniziato a tremare, c'erano scintille sulle ali e in cabina di pilotaggio".

Cos'è accaduto all'aereo che trasportava il Maccabi Tel Aviv in Israele

L'incidente è avvenuto sull'aereo della compagnia El Al che stava trasportando la squadra di basket del Maccabi Tel Aviv verso Israele, quando è stato colpito da un fulmine poco prima dell'atterraggio all'aeroporto Ben Gurion. Fortunatamente non ci sono stati feriti né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio, anche se la paura è stata totale: l'aereo ha subito una caduta di quota, si è sentito un boato e sono state persino viste scintille in cabina e sulle ali. Il pilota ha subito informato tutti dell'accaduto ma ha poi deciso di provvedere all'immediato atterraggio che non è stato possibile effettuare se non dopo essere rimasti in volo per una buona mezz'ora, a causa delle condizioni meteo proibitive.

La paura in volo per il fulmine: "Un boato, poi tutto ha tremato. C'erano scintille"

Le testimonianze raccolte subito dopo l'atterraggio e la messa in salvo di tutti i passeggeri hanno evidenziato gli attimi di terrore vissuti in volo: "È stato spaventoso. L'aereo ha iniziato a tremare e tutti eravamo stressati perché non capivamo cosa stesse succedendo, si vedevano scintille sulle ali e in cabina" ha riferito uno dei giocatori, mentre il presidente del Maccabi Tel Aviv, Shimon Mizrahi, ha aggiunto: "Abbiamo sentito un colpo molto forte sulla parte anteriore dell'aereo, a quanto pare era un fulmine, come ci è stato poi riferito. In seguito, il pilota ha annunciato di aver superato il problema e che avrebbe continuato l'atterraggio. Grazie a Dio, tutto è andato liscio".

Sullo stesso aereo anche passeggeri civili: "Abbiamo avuto paura di morire"

Anche altri passeggeri non appartenenti alla squadra e allo staff del club israeliano hanno confermato gli attimi di terrore: "C'è stata paura di morire, ma alla fine l'abbiamo fatta. A bordo è scoppiato un grande panico. Anche se eravamo preparati al maltempo, non lo eravamo al fulmine. E' stato spaventoso. È stato un bene che ci abbiano rassicurato sull'aereo, dicendoci che era progettato per casi simili e che li gestisce bene. Ci ha dato tranquillità."