Olimpia Milano fermata dal Covid: club in quarantena fino al 27 dicembre Anche il basket nella morsa del coronavirus: l’Olimpia non partirà oggi per Kaunas (sfida allo Zalgiris in programma domani per l’Eurolega) e stop al derby d’Italia di Santo Stefano, contro la Virtus.

A cura di Alessio Pediglieri

La morsa del Coronavirus non coinvolge solamente il calcio nel mondo dello sport. A farne le spese è anche il basket con la notizia che è giunta nella mattinata di martedì 21 dicembre e che coinvolge in prima istanza l'Olimpia Milano. La società meneghina è stata colpita da un nuovo focolaio di Covid che l'ha costretta a chiedere – e ottenere – lo stop degli impegni in programma nei prossimi giorni per una serie alta di positività all'interno del gruppo squadra.

Dunque, anche la pallacanestro italiana deve tornare a fare i conti con la pandemia. A poche ore dalla notizia del possibile rinvio in Serie A di Udinese-Salernitana, gara valida per la 19^ giornata e in programma alle 18.30, a causa dei contagi avvenuti in seno alla società partenopea che non è partita alla volta del Friuli, arriva anche lo stop nel massimo campionato del basket con il club lombardo che ha ufficializzato la positività di 6 elementi. L’Ats ha disposto subito i protocolli sanitari ponendo in quarantena il gruppo delle Scarpette Rosse fino ad almeno il prossimo 27 dicembre. Ciò significa, oltre ad un Natale in isolamento, che l'Olimpia non potrà affrontare la trasferta di Eurolega a Kaunas e anche il derby d’Italia in calendario per il 26 dicembre con le V nere di Bologna è rinviato.

Sia la Lega Basket che l'Eurolega hanno acconsentito allo stop degli incontri in programma, così è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell'Olimpia: "In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare"

Leggi anche Stefano Pioli ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan: accordo fino al 2023

Il calendario prevedeva che l'Olimpia Milano partisse oggi con un volo per Kaunas, in Lituania dove domani alle 19:00 avrebbe dovuto giocare in Eurolega contro il BC Žalgiris. Purtroppo la situazione era già compromessa qualche giorno fa quando il club aveva confermato la presenza di alcune positività. Alla vigilia del match contro la Dinamo Sassari di Pozzecco, però, la notizia era di solamente "due positività prontamente messe in isolamento". Oggi sono saliti a sei i contagiati e non si tratta di ‘falsi positivi‘ come era accaduto qualche mese fa quando l'Armani aveva dovuto cancellare il viaggio in Russia per la doppia trasferta contro Zenit e Khimki per un falso allarme Covid.

Oltre alla sfida di Eurolega è stato rinviato anche il big match di campionato con la Virtus Bologna, una sfida in programma a Santo Stefano e che avrebbe visto di fronte le prime due della classe distanti solamente un punto dopo le prime 12 gare. Se non ci saranno ulteriori novità, l'attività sportiva dell'Olimpia potrà riprendere solamente dal 27 dicembre in poi.