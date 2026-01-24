NBA rinvia Timberwolves‑Warriors dopo l’uccisione di un uomo da parte dell’ICE a Minneapolis

La partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata per motivi di sicurezza dopo che un uomo è stato ucciso dagli agenti federali ICE a pochi isolati dall’arena. La lega ha deciso di riprogrammare l’incontro per domenica, citando la tutela della comunità come priorità assoluta.

La NBA ha deciso di posticipare la gara di sabato sera tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, in programma al Target Center, in seguito all'uccisione di un uomo da parte dell'ICE a Minneapolis. Un episodio che ha innescato una reazione da parte di politici e cittadini nella città principale del Minnesota.

La lega ha spiegato che la scelta è stata presa per “mettere al primo posto la sicurezza e la tutela della comunità di Minneapolis”. Il rinvio è stato ufficializzato circa tre ore prima della palla a due, come risposta a quanto accaduto nella mattinata di sabato a pochi chilometri dall’arena.

NBA rinvia Timberwolves‑Warriors dopo l'uccisione di un uomo da parte dell'ICE

L’episodio è avvenuto il giorno successivo a una grande manifestazione che aveva visto migliaia di persone scendere in strada nelle Twin Cities e radunarsi proprio all’interno del Target Center per protestare contro l’intensificarsi dei controlli sull’immigrazione.

I Golden State Warriors erano arrivati in Minnesota già venerdì per una doppia sfida contro i Timberwolves, con un secondo confronto inizialmente previsto per lunedì sera e una giornata di riposo tra le due partite.

Secondo quanto riferito da fonti interne alla franchigia a The Athletic, l’organizzazione dei Timberwolves ha suggerito alla NBA di non giocare sabato, così da permettere a giocatori e staff di metabolizzare quanto accaduto e di predisporre eventuali misure di sicurezza aggiuntive, in vista di possibili nuove proteste.

La lega ha condiviso questa linea e ha deciso di riprogrammare l’incontro per domenica alle 16:30 (ora locale), sempre al Target Center.

Nella stessa giornata anche i Minnesota Twins hanno modificato il proprio programma, riducendo di un’ora il TwinsFest al Target Field “a causa della situazione nell’area sud di Minneapolis e per consentire una partenza anticipata a tutti i partecipanti”.