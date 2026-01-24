NBA rinvia Timberwolves‑Warriors dopo l’uccisione di un uomo da parte dell’ICE a Minneapolis
La NBA ha deciso di posticipare la gara di sabato sera tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, in programma al Target Center, in seguito all'uccisione di un uomo da parte dell'ICE a Minneapolis. Un episodio che ha innescato una reazione da parte di politici e cittadini nella città principale del Minnesota.
La lega ha spiegato che la scelta è stata presa per “mettere al primo posto la sicurezza e la tutela della comunità di Minneapolis”. Il rinvio è stato ufficializzato circa tre ore prima della palla a due, come risposta a quanto accaduto nella mattinata di sabato a pochi chilometri dall’arena.
L’episodio è avvenuto il giorno successivo a una grande manifestazione che aveva visto migliaia di persone scendere in strada nelle Twin Cities e radunarsi proprio all’interno del Target Center per protestare contro l’intensificarsi dei controlli sull’immigrazione.
I Golden State Warriors erano arrivati in Minnesota già venerdì per una doppia sfida contro i Timberwolves, con un secondo confronto inizialmente previsto per lunedì sera e una giornata di riposo tra le due partite.
Secondo quanto riferito da fonti interne alla franchigia a The Athletic, l’organizzazione dei Timberwolves ha suggerito alla NBA di non giocare sabato, così da permettere a giocatori e staff di metabolizzare quanto accaduto e di predisporre eventuali misure di sicurezza aggiuntive, in vista di possibili nuove proteste.
La lega ha condiviso questa linea e ha deciso di riprogrammare l’incontro per domenica alle 16:30 (ora locale), sempre al Target Center.
Nella stessa giornata anche i Minnesota Twins hanno modificato il proprio programma, riducendo di un’ora il TwinsFest al Target Field “a causa della situazione nell’area sud di Minneapolis e per consentire una partenza anticipata a tutti i partecipanti”.