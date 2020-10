I Miami Heat riaprono la finale NBA vincono gara 3 contro i Los Angeles Lakers allungano la sfida e aumentano la suspence grazie a una grandissima prestazione di Butler, che ha realizzato 40 punti con 13 assist e 11 rimbalzi. In una finale NBA solo due giocatori, prima di lui, erano stati capaci di fare questo: Jerry West e LeBron James, che ha dovuto inchinarsi al numero 22 degli Heat, ma non ci erano riusciti in una delle Finals.

Miami Heat vince gara 3 delle Finals

Si aspettava la grande prestazione di Butler, è arrivata e la stella di Miami ha giocato forse la miglior partita di sempre e lo ha fatto nel momento più importante. Butler ha mostrato anche grande personalità, perché nemmeno una discussione al termine del primo quarto con LeBron James lo ha scalfito. Il totem dei Lakers gli aveva urlato in faccia: “Voi siete nei guai”, il 22 degli Heat ha fatto la faccia cattiva, ha incassato e poi sul finire del match ha risposto per le rime a LeBron, che non è stato aiutato da Anthony Davis, che nel primo quarto non ha realizzato nemmeno un punto e ha chiuso l’incontro con 15 punti, merito anche della marcatura del tecnico degli Heat Spoelestra, a caccia del terzo anello.

I Lakers conducono 2-1 nella serie contro Miami

Nonostante il ko i Los Angeles Lakers restano avanti 2-1 nella serie delle finali NBA contro i Miami Heat che nella partita disputata nella notte tra domenica e lunedì si sono imposti per 115 a 104. Ora mercoledì 7 ottobre (alle 3 del mattino) si disputerà gara 4, sfida che può essere decisiva in un modo o nell'altro. Perché la squadra della California vincendo si porterebbe sul 3-1 e blinderebbe il titolo, che manca da dieci anni. Miami ovviamente spera di avere ancora in serata di grazia Butler. Gara 5 si disputerà invece nella notte tra venerdì e sabato.