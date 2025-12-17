Muore a 22 anni Nicolas Ramirez Perez investito da un treno: tragedia nel basket spagnolo

Tragedia nel basket spagnolo. Nicolas Ramirez Perez, giovane promessa del CB Octavus de Utebo, è stato investito da un treno mentre si recava agli allenamenti e ha perso la vita. Il club e la federazione locale sospendono le partite e gli eventi ufficiali.

Un giovane talento del basket spagnolo ha perso la vita in circostanze tragiche mentre si recava agli allenamenti. Nicolas Ramirez Perez, 22 anni, giocatore del CB Octavus de Utebo, è stato investito da un treno passeggeri ad alta velocità in una stazione rurale vicino a Saragozza. Perez era appena sceso da un altro convoglio quando, attraversando i binari, è stato colpito dal treno in transito. Trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, il giovane atleta è stato dichiarato morto poco dopo, lunedì sera.

La notizia ha sconvolto la squadra e l’intera comunità sportiva locale. Il club di Saragozza ha deciso di sospendere tutte le partite di campionato previste per il fine settimana, così come la maggior parte degli allenamenti. In un comunicato ufficiale, il CB Octavus de Utebo ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici di Perez, definendo il giovane “una meraviglia” e sottolineando quanto mancherà a compagni e tifosi.

Un portavoce del club ha scritto anche sui social: “A volte la vita è ingiusta e impossibile da comprendere. Nico farà sempre parte della nostra famiglia”.

Leggi anche Giovane promessa del futsal muore a 20 anni precipitando dal tetto dell'hotel: tragedia in Brasile

Muore a 22 anni il cestista Nicolas Ramirez Perez: tragedia a Saragozza

Anche la Federazione regionale di pallacanestro dell’Aragona ha espresso le proprie condoglianze, ricordando i cinque anni di impegno del ragazzo nella squadra e il contributo dato al gruppo. Perez, nato a Pamplona, stava muovendo i primi passi come giovane promessa del basket spagnolo, e la sua tragica scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

L’incidente si è verificato nella stazione di Casetas, a circa 16 chilometri da Saragozza, in una zona rurale dove l’attraversamento pedonale era scarsamente illuminato. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia e valutare eventuali responsabilità. Un sindaco locale ha già sottolineato la necessità di interventi per migliorare la sicurezza della stazione, evidenziando la pericolosità del passaggio pedonale.

L’intera comunità sportiva rimane sotto shock per la perdita di Nicolas Ramirez Perez. Il club ha promesso di onorare la memoria del giovane atleta nelle prossime settimane, mentre amici, tifosi e colleghi si stringono attorno alla famiglia nel dolore per questa tragica scomparsa.