Meravigliosa vittoria dell’Italia femminile agli Europei di Basket sordi: battuta 63-61 la Russia La Nazionale Italiana femminile ha vinto per 63 a 61 la finale degli Europei di Basket sordi contro la Russia e si è presa la medaglia d’oro nel torneo continentale che si è disputato a Pescara. Stupenda vittoria delle ragazze di coach Beatrice Terenzi, che dopo un avvio lento hanno aumentato sempre di più il ritmo e hanno centrato una vittoria storica.

A cura di Vito Lamorte

La Nazionale Italiana di basket femminile ha vinto gli Europei di basket sordi. Le ragazze di coach Beatrice Terenzi hanno battuto anche la Russia in finale per 63 a 61 e hanno conquistato la medaglia d'oro nel torneo continentale. Dopo aver conquistato l'ultimo atto del torneo vincendo un’aspra battaglia contro la Turchia (58-43), le nostre ragazze sono riuscite ad aggiudicarsi il titolo con una bellissima prova nel torneo di Pescara. Le azzurre hanno vinto grazie alla straordinaria prova di Giulia Sautariello, che ha sfiorato la tripla doppia con 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, e alla solita bella prestazione di Simona Sorrentino, che ha messo a referto 17 punti e 7 rimbalzi; ma vanno menzionante anche Karola Ziccardi, Simona Cascio e Viola Strazzari perché solo con una squadra importante si possono cogliere risultati storici come questo.

Davanti al pubblico amico del Pala Elettra 1 la squadra di Terenzi ha vinto una gara difficile, visto che aveva giocato contro la Russia già nella prima partita del girone (68-65) lo scorso 15 ottobre: dopo un avvio lento per le azzurre, che hanno chiuso il primo quarto sotto (6-15) ma pian piano hanno alzato il ritmo e hanno trovato con più facilità il canestro. Il secondo quarto è finito in parità (14-14) ma nei parziali successivi l'Italia ha dominato e si è portata a casa la vittoria finale (16-24 e 16-19).

Già ieri la coach Terenzi aveva sottolineato la grande crescita delle sue ragazze e oggi è arrivata la conferma nella partita più importante: "La squadra è tanto cresciuta sia come livello tecnico che caratteriale e possiede una mentalità importante, trasmessa dallo staff che viene recepita in pieno dalle nostre giocatrici".

La 12esima edizione della manifestazione patrocinata dal comune di Pescara ha raccolto consensi sia in ambito nazionale che internazionale.