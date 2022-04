Lorela Cubaj è una giocatrice della WNBA: una nuova stella italiana brilla nel basket americano A Lorela Cubaj classe ’99 da Terni, il draft di stanotte ha definitivamente aperto le porte di un sogno. Dopo gli anni importanti a Georgia Tech, ha raggiunto un traguardo più che meritato.

A cura di Luca Mazzella

Si chiama Lorela Cubaj, è nata a Terni l'8 gennaio del 1999 e da oggi è la quinta giocatrice italiana della storia ad essere scelta al draft WNBA. Nella notte infatti, Lorela è stata chiamata con la pick numero 18 dalle Seattle Storm, che l'hanno poi scambiata con le New York Liberty in cambio di una seconda scelta. Giocatrice anche della Nazionale Italiana, prima con le giovanili (con cui ha vinto l'argento al Mondiale Under 17 nel 2016 e il bronzo all'Europeo Under 16 nel 2015) e poi con la prima squadra con cui ha disputato 19 partite finora per un totale di 63 punti partecipando a due edizioni degli Europei, Lorela è alta 193 centimetri e gioca da ala grande-centro.

Prima di iniziare il suo percorso alla Università di Georgia Tech, la Cubaj ha giocato in Italia prima per il Pink Basket Terni e poi per la Reyer Venezia, salutata nel 2017 per il sogno a stelle e strisce. Un sogno fortemente voluto e il cui epilogo di stanotte è a dir poco meritato dopo l'ultima stagione al College chiusa a 10.0 punti, 11.1 rimbalzi, 4.3 assist, 1.4 palle recuperate, 1.3 stoppate di media e due premi di ACC (Atlantic Coast Conference) Defensive Player of The Year in bacheca. Sempre nell'utimo anno, Lorela ha collezionato 12 doppie-doppie, è andata per 22 volte in doppia cifra di rimbalzi.

La prima chiamata del Draft di stanotte 2022 è stata Rhyne Howard (Atlanta Dream). A seguire NaLyssa Smith (Indiana Fever) e Ole Miss Shakira Austin (Washington Mystics). Ad attendere invece Lorela alle Liberty ci saranno Sabrina Ionescu (Miglior giocatrice del College nel 2020) e Natasha Howard (3 titoli WNBA con Minnesota Lynx e Seattle Storms e Difensore dell'anno WNBA nel 2019, vista anche in Italia proprio con Venezia). Sandy Brondello, neo-allenatrice della squadra, ha commentato così l'aggiunta di Lorela: "La seguo da anni e la ammiro. La sua forza e lo spirito di sacrificio con cui gioca in difesa potrà aiutarci a esprimerci ad alti livelli nella metà campo difensiva". Non resta che attendere l'esordio ufficiale di Lorela e fare il tifo per lei. Nel frattempo, la pallacanestro italiana si gode una giornata storica.