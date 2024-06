video suggerito

L’Olimpia Milano dopo un supplementare vince a Bologna, è 1-0 sulla Virtus nella finale scudetto Salta subito il fattore campo nella finale scudetto 2024. L’Olimpia Milano di Ettore Messina dopo un supplementare ha vinto in casa della Virtus Bologna con il punteggio di 86-75. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Olimpia Milano vince dopo un supplementare in casa della Virtus Bologna e si mette sull'1-0 nella serie della finale scudetto della Serie A di basket. Un successo straordinario quello della squadra di Messina, che dopo aver agganciato Bologna quasi allo scadere si è imposta 86-75. Sabato a Bologna si gioca Gara-2.

Bologna parte meglio, Milano recupera e sorpassa

La finale inizia con un primo quarto straordinario di Bologna che parte meglio e prova a scappare, è 19-14. Nel secondo quarto è sempre la squadra di casa a fare meglio, 14-11 e quindi un vantaggio di otto punti al termine del primo tempo (con undici come massimo). Poi, però, la musica cambia. Messina risistema l'Olimpia che con un terzo quarto stellare si mette avanti. Il 29-15 ribalta tutto.

Anche nel quarto Milano parte meglio, ma non scappa e la Virtus riaggancia gli avversari e si mette avanti. Il finale è un lungo e teso testa a testa, con Bologna che prova a chiudere i giochi, ma non ci riesce in alcun modo nonostante un ispirato Shenghelia.

Milano domina il supplementare, con un super Shields

Il finale è al cardiopalma, tra i time out e mosse vincenti di Messina. Cordinier a 37" dal termine porta Bologna sul 68-65. Milano è con le spalle al muro, ma con una tripla di Napier si va ai supplementari. La Virtus ha un possesso per mettersi davanti, non ci riesce, Milano manca il colpo del ko. Supplementare.

Non c'è storia. L'Olimpia ha una marcia in più e uno Shavon Shields ispiratissimo. L'americano, dopo il vantaggio di Melli, con due triple di fila non lascia scampo alla Virtus e chiude i giochi in modo definitivo. I sette punti di vantaggio, diventano dodici. Messina esulta, finisce 86-75. L'Olimpia Milano ottiene il primo successo della serie scudetto, 1-0 su Bologna e ora il fattore campo è dalla parte dei campioni in carica.