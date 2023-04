L’Italia di Pozzecco evita gli Stati Uniti: gironi e tabellone dei Mondiali di basket 2023 Sorteggio benevolo per gli Azzurri, che in attesa di conoscere la volontà di Paolo Banchero vedono spianata la strada verso la seconda fase.

A cura di Luca Mazzella

Senza troppi giri di parole: un ottimo sorteggio. Fortunato, visto che gli spauracchi di nome Stati Uniti, Australia, Grecia e pure la temibile Finlandia guidata da Lauri Markkanen non hanno incrociato il nostro percorso, e assolutamente nelle corde dell'Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che da pochi minuti ha ufficialmente conosciuto le sue avversarie nella prossima fase a gironi dei Mondiali di pallacanestro (25 agosto-10 settembre, Giappone-Indonesia-Filippine).

Gli Azzurri sono stati infatti sorteggiati nel gruppo A (che giocherà a Manila, più precisamente a Quezon City, altro punto a favore dato che la seconda fase e quella a eliminazione diretta saranno sempre nelle Filippine, evitandoci quindi potenziali lunghi viaggi e spostamenti) con i padroni di casa delle Filippine appunto, la Repubblica Dominicana e l'Angola. I nostri ostacoli più grandi, al momento, si chiamano Jordan Clarkson, esterno degli Utah Jazz idolo del pubblico di Manila, e Karl-Anthony Towns, il lungo dei Minnesota Timberwolves che proprio poche settimane fa aveva dato la sua assoluta disponibilità a partecipare alla competizione. In più, una Nazionale sulla carta squadra materasso del gruppo, ovvero l'Angola.

A rendere ancora più dolce il sorteggio odierno c'è la certezza che, in caso di passaggio del girone gli Azzurri incroceranno il gruppo B di Serbia, Cina, Sudan del Sud e Portorico. Tra i gruppi più interessanti spicca quello C, che vedrà opposti da subito gli Stati Uniti di Kevin Durant e la Grecia di Giannis Antetokounmpo, e il girone già etichettato come quello di ferro, quello E, che vede Germania, Finlandia, Australia e Giappone battagliare per i due posti a disposizione. Molto equilibrato sulla carta anche il gruppo H con il Canada, la Francia di Rudy Gobert e Victor Wembanyama e la Lettonia di Kristaps Porzingis allenata da Luca Banchi.

Leggi anche ATP Montecarlo 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo di tennis

Le 32 squadre partecipanti sono state divise in otto gironi, coi gruppi A e B che giocheranno all'Areneta Coliseum di Manila, quelli C e D nella Mall of Asia Arena sempre della capitale, i gruppi E e F in Giappone ad Okinawa, e infine i gironi G e H a Jakarta, in Indonesia. Le prime due classificate della fase a gironi avanzeranno nella seconda fase, con quattro gruppi da quattro squadre.

Le prime due classificate di ogni gruppo approdano ai quarti di finale. Si inizia il 25 agosto e l'obiettivo minimo, viste le circostanze, non può che essere approdare alla seconda fase e da lì conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sognare di più, vista la folta concorrenza, dipenderà anche dall'organico a disposizione. E dalla scelta che ormai si fa prossima dell'asso degli Orlando Magic Paolo Banchero.

Con il Rookie dell'Anno nel motore, per quanto al momento le chance si siano molto ridotte rispetto a qualche mese fa, l'Italia sarebbe tra le nazionali più talentuose. In caso contrario, trascinati da un Simone Fontecchio reduce dall'anno di apprendistato in NBA, il gruppo sarà il valore in più. Oltre alla guida di Pozzecco che ha già dimostrato in Eurobasket di riuscire a toccare le corde giuste dei suoi ragazzi, portandoli verso traguardi insperati. Mancano praticamente 4 mesi, ma già non vediamo l'ora di rivedere gli Azzurri all'opera.