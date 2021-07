L'ItalBasket si è inginocchiata prima dell'inizio della gara d'esordio al Preolimpico contro Porto Rico in sostegno al movimento Black Lives Matter contro il razzismo. Una scelta dello stesso gruppo azzurro che in occasione dell'inizio del torneo di oggi, ha voluto prendere una posizione forte totalmente diversa dalla scelta della Nazionale Italiana di calcio che invece agli Europei ha comunicato che si inginocchierà "solo per solidarietà" nei confronti delle altre squadre. Nella nota diramata sui propri canali social ufficiali, ItalBasket ha ribadito con forza il proprio sostegno al movimento Black Lives Matter partecipando in maniera attiva a questa battaglia contro il razzismo inginocchiandosi prima dell'inizio di ogni gara del torneo.

La linea della federazione è stata chiara ed è stata dettata dalla decisione comune presa dallo stesso gruppo azzurro. Una scelta che arriva a pochi giorni dalla decisione invece dell'Italia del calcio di prendere tutt'altra strada in vista degli Europei itineranti. La posizione presa da ItalBasket ha già avuto un forte riscontro da parte del popolo italiano che sui social ha commentato in maniera positiva questa linea presa dalla Nazionale di basket. Poche parole, zero isterismi o prese di posizione e un bel gesto che cancella tante polemiche, contraddizioni e gesti visti in questi giorni per quanto riguarda l'Italia di Roberto Mancini che ha ribadito che combatterà il razzismo in altro modo…

Dal punto di vista sportivo invece, l'avventura al Preolimpico di Niccolò Melli e compagni, rappresenta l'ultima possibilità per gli azzurri di prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per partecipare ai Giochi, la nazionale di Meo Sacchetti dovrà vincere il torneo, estromettendo dalla competizione una delle migliori squadre europee come la Serbia.