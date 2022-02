L’Armani Exchange Milano è fortissima, vince la Coppa Italia: successo numero 8 per l’Olimpia L’Olimpia porta a casa la Coppa Italia di Basket numero 8 battendo Tortona nella gara clou della Final Eight 78-61. Il club milanese raggiunge al primo posto all-time Treviso e Virtus Bologna. Malcolm Delaney è l’MVP della competizione.

A cura di Luca Mazzella

Foto Legabasket (Ciamillo–Castoria)

Cinquemila spettatori presenti alla Vitrifrigo Arena per assistere al trionfo dell’A|X Armani Exchange Milano, che si porta a casa la Frecciarossa Final Eight 2022 battendo 78/61 in finale una Bertram Tortona stupenda per due quarti e caduta di schianto nel terzo e quarto periodo. Per Ettore Messina è la Coppa Italia numero 9, mentre l'Olimpia bissa il successo dello scorso salendo a quota 8 trofei. L'ultimo uno-due era stato proprio realizzato in casa Milano, nelle stagione 2016 e 2017.

La cronaca della partita

L'Olimpia pronti-via parte bene provando a rompere l’equilibrio, grazie a un Delaney particolarmente ispirato (10 punti e 5 assist a fine partita) e alle giocate di Devon Hall con cui arriva il primo tentativo di fuga sul 14-8. Le risposte di Tortona sono nelle mani di un fantastico JP Macura (17 punti) che prova disperatamente a tenere Tortona in gara ma Milano, nonostante un pubblico che sostiene la Cenerentola sperando nel colpaccio, gestisce in maniera oculata il vantaggio senza mai soccombere. Salgono quindi in cattedra Melli (che giocherà una partita straordinaria da 14 punti e 9 rimbalzi per un totale di 28 di valutazione) e Hall, che portano il vantaggio di Milano sul +12 (25-13 dopo 10’).

Milano, focalizzata sulla fase difensiva, argina i tiratori avversari lavorando sul ritmo di una Bertram che viene messa in difficoltà perdendo gran parte del suo gioco esuberante e veloce. La fuga non arriva tuttavia perché, almeno nei primi due quarti, l'attacco Olimpia non brilla per percentuali dal campo. Il primo tempo si chiude sul 41-33 per la squadra di Messina, che resiste alla reazione di una Tortona tenuta ancora in partita da Macura (gioco da 4 punti) e Filloy grazie al Chacho Rodriguez, che inizia da subito a mettersi al lavoro rispondendo colpo su colpo ai canestri di un super Bruno Mascolo (11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist). La risalita di Tortona in apertura di terzo quarto arriva fino al 44-43, ma è in quel preciso momento che Kyle Hines, Mike Hall, Nick Melli e ancora Sergio Rodriguez spaccano la partita in due prima creando un vantaggio rassicurante sul 53-47, poi spingendo con un altro break di 9-0 fino al 62-47. La ciliegina sulla torta la mette Gigi Datome, fino al 78-61 finale.

Applausi anche per la Bertram Tortona, che esce tra gli applausi del pubblico dopo una competizione giocata in maniera egregia fino a un quarto e mezzo dal termine della sfida odierna. La profondità della panchina milanese, unita all'assenza di Chris Wright, ha fatto il resto per la truppa di Marco Ramondino, che ha mostrato di avere valori importanti – su tutti quelli di JP Macura e Bruno Mascolo – sui quali è giusto sperare di poter costruire un presente e un futuro ancora più solido. A partire dai Playoffs, dove rivedremo certamente i piemontesi protagonisti.

I premi della competizione

Vincono il premio di MVP: Malcolm Delaney; Miglior Italiano: Nicolò Melli; Miglior Assist-man: Sergio Rodriguez; Miglior Sesto Uomo: Ariel Filloy.