Italia-Grecia Europei basket 2022, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario Italia-Grecia è la seconda partita degli Azzurri agli Europei di Basket 2022. Si gioca oggi, sabato 3 settembre, ore 21:00, al Forum di Assago (Milano). Gli orari e dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming.

Il coach della Nazionale, Gianmarco Pozzecco. Italia impegnata questa sera nel secondo match del Girone C di Eurobasket 2022 contro la Grecia.

La sfida di questa sera al Forum di Assago (ore 21:00, Milano) contro la fortissima Grecia, una delle candidate alla vittoria degli Europei di Basket 2022, è un banco di prova durissimo per l'Italia di Gianmarco Pozzecco. Una sorta di esame della verità per capire fin dove possono arrivare gli azzurri e, soprattutto, se ambire a una medaglia (l'ultima risale al bronzo del 2003) è solo un sogno oppure un'opzione reale per la quale battersi. La sfida sarà visibile in diretta Tv e streaming su Sky e su Eleven Sport (ma solo per gli abbonati alle piattaforme)

Al secondo incontro del trofeo continentale la Nazionale arriva senza Danilo Gallinari, infortunatosi contro la Georgia in una partita di qualificazione ai Mondiali. L'esito degli esami strumentali è stato durissimo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso incidente capitato nel 2013 con i Denver Nuggets.

La montagna da scalare si chiama Giannis Antetokounmpo e non solo per stazza fisica. È lui la stella più luminosa del roster ellenico, il talento che brilla in NBA dove gioca tra le fila dei Milwaukee Bucks con cui ha vinto un titolo nel 2021, due premi di MVP. È lui che ha preso per mano la squadra nel match d'esordio e ha fatto la differenza in un finale tiratissimo contro la Serbia sconfitta per 89-85, mentre nell'altro match del Girone C l'Ucraina ha steso l'Inghilterra con un punteggio netto (90-61).

Gli Azzurri invece sono reduci dal debutto contro l'Estonia, in cui hanno esordito con il classico botto (83-62) davanti ad un Forum tutto esaurito: MVP di serata Simone Fontecchio, autore di una prestazione perfetta. Ecco perché adesso, la gara con gli ellenici riveste un valore particolare per definire i rapporti di forza nella graduatoria del gruppo in cui gli azzurri di Pozzecco dovranno confermare l'ottima prova.

Dove vedere Italia-Grecia di Basket agli Europei 2022: gli orari

Dove vedere la sfida tra Italia e Grecia? Palla a due alle ore 21:00 di oggi, quando al Forum di Assago gli arbitri daranno il via alla gara. La partita sarà trasmessa in diretta TV sul canale Sky Sport Arena (numero 204), con finestre di approfondimento e aggiornamenti in onda su Sky Sport 24 (200).

La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW oppure su Eleven Sports. Per accedere a quest'ultima serve collegarsi al sito www.elevensports.com così registrarsi ed accedere con le proprie credenziali per acquistare il singolo evento oppure uno dei pacchetti disponibili oppure eseguire la stessa operazione ma scaricando l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet.

La telecronaca dell’Italia è condotta da Flavio Tranquillo che ha al suo fianco per il commento tecnico l’ex giocatore Andrea Meneghin oltre all’altro ex-azzurro Matteo Soragna e all’allenatore Marco Crespi.

La classifica del girone e le prossime partite

L'Italia è inserita nel Girone C degli Europei di Basket 2022a assieme a Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia.

La classifica attuale del gruppo è: Italia, Ucraina e Grecia 2, Croazia e Gran Bretagna 1 , Estonia 0

In base al regolamento le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase finale, che si giocherà a Berlino dal 10 al 18 settembre.

Quali sono le prossime partite in calendario per l'Italia? Gli Azzurri tornano in campo il 5 (Ucraina), il 6 (Croazia) e l'8 settembre (Gran Bretagna): tutti i match si giocano sempre alle ore 21:00