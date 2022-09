Dramma Gallinari, l’infortunio con l’Italia è gravissimo: rottura del legamento crociato anteriore L’infortunio di Danilo Gallinari durante la partita dell’Italia contro la Georgia è gravissimo. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso infortunio subito nel 2013 con la maglia dei Denver Nuggets.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'infortunio di Danilo Gallinari subito nella partita di sabato scorso con l'Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia, è più grave del previsto. Per Gallinari si pensava a una lesione del menisco che avrebbe portato il fuoriclasse azzurro a saltare due mesi della sua stagione e invece gli esami ulteriori sono stati drammatici. Si tratta infatti di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso infortunio subito nel 2013 con la maglia dei Denver Nuggets.

A riportarlo è Shams Charania di The Athletic che evidenzia come questo infortunio potrebbe chiudere anzitempo la sua stagione con i Celtics dato che sarà necessario circa un anno di stop. Gallinari aveva firmato solo a luglio il suo contratto con i Celtics per 13.3 milioni di dollari complessivi. Per Gallinari ovviamente finisce anche il sogno di poter giocare gli Europei di basket con l'Italia. Nel frattempo i sono pronti a ingaggiare Carmelo Anthony, ancora libero per sostituire lo sfortunatissimo Gallinari.

Anche il sito dei Bolton Celtics poco dopo ha infatti confermato la diagnosi terribile a seguito dell'infortunio di Danilo Gallinari con l'Italia. Una nota sul sito della della franchigia conferma l'esito: “I Boston Celtics hanno annunciato oggi che l’ala Danilo Gallinari ha ricevuto la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gallinari si è procurato l’infortunio durante la partita giocata per il suo Paese, l’Italia, nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia il 27 agosto. Ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati ove necessario“.

La gioia per la vittoria dell'Italia 91-84 sulla Georgia che ha portato gli azzurri a guidare il loro girone in coabitazione con la Spagna è stata rovinata dall'infortunio al ginocchio sinistro di Gallinari nell'ultimo quarto. Il giocatore dei Celtics era uscito dal campo dolorante e incapace di reggersi sulle proprie gambe. Inizialmente si pensava che la rottura del legamento crociato potesse essere scongiurata e infatti si pensava a una lesione del menisco sinistro che probabilmente avrebbe tenuto Gallinari fermo soltanto per i primi due mesi. A questo punto la stagione del campione azzurro sembra essere davvero finita.