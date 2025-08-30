Italia-Georgia di basket oggi agli Europei, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia di Basket gioca oggi alle 14 la seconda partita degli Europei 2025 contro la Georgia. Tutte le info su dove vederla in diretta tv e in streaming e in chiaro gratis su Rai 2 e RaiPlay.

L'Italia torna in campo oggi alle 14 per giocare contro la Georgia la seconda partita del gruppo C di EuroBasket 2025. Reduci dalla sconfitta all'esordio contro la Grecia (75-66), gli azzurri di Pozzecco affrontano un avversario insidioso, che ha battuto la Spagna all'esordio. Il match che si disputa alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) sarà visibile in diretta tv e in chiaro gratis su Rai 2, Sky Sport Basket e DAZN la manderanno in onda solo per gli abbonati.

Italia-Georgia, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

Italia e Georgia scendono in campo alle 14:oo. È la seconda gara del girone C per entrambe le selezioni, con la Nazionale chiamata a vincere per puntare al migliore piazzamento possibile nel gruppo così da sperare in un abbinamento agli ottavi possibile con le avversarie del girone D (Francia, Israele, Polonia, Slovenia, Islanda, Belgio).

Italia-Georgia, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

La partita Italia-Georgia, valida per la seconda giornata della fase a gironi di EuroBasket 2025, sarà trasmessa in in diretta TV e in chiaro gratis su Rai 2. Gli abbonati a Sky la potranno seguire attraverso il canale Sky Sport Basket (numero 205) oppure su DAZN (sempre se abbinati all'emittente). Diretta streaming gratuita dell'evento su Rai Play, previo sottoscrizione su Sky Go, DAZN E NOW.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: girone e calendario

Dopo la sconfitta con la Grecia, l'Italia affronta oggi la Georgia e tornerà subito in campo domani per giocare con la Bosnia. Si tratta di due gare che rappresentano uno snodo molto importante per gli azzurri ai fini della classifica. Spagna (2 settembre) e Cipro (4 settembre) le ultime due gare del girone C.

Il calendario dell’Italia: fase a gironi

28 agosto, ore 20:30: Grecia – Italia

30 agosto, ore 14:00: Italia – Georgia

31 agosto, ore 20:30: Bosnia – Italia

2 settembre, ore 20:30: Italia – Spagna

4 settembre, ore 17:15: Italia – Cipro.

La Georgia, assieme alla Bosnia e alla Grecia, è a quota 2 punti in vetta al girone C. Ecco perché batterla e poi replicare l'exploit anche con la Bosnia (partita con una vittoria contro Cipro) è fondamentale per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.

La classifica del girone C

Bosnia 2

Georgia 2

Grecia 2

Italia 1

Spagna 1

Cipro 1.