Italia-Estonia Eurobasket 2022, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario Oggi venerdì 2 settembre l’Italia di Pozzecco debutta agli Europei di Basket contro l’Estonia al Forum di Assago (Milano). Gli azzurri, inseriti nel gruppo C, dovranno fare a meno dell’infortunato Gallinari. Partita in diretta su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi scende in campo la Nazionale italiana di basket contro l'Estonia, per la prima partita degli Europei 2022. Gli uomini di mister Pozzecco scendono in campo alle ore 21:00 per il debutto nel Gruppo C che giocherà tutte le partite al Forum di Assago, alle porte di Milano. Questa edizione degli Europei di Basket, la 41a, si disputerà in quattro Paesi diversi: oltre l'Italia, saranno impegnate la Germania, Repubblica Ceca e Georgia, con le fasi finali che si disputeranno interamente a Berlino. L'Italia è stata inserita nel Gruppo C, insieme a Grecia, Estonia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia.

L'attuale edizione degli Europei di Basket è la prima in assoluto dopo la decisione di far svolgere la manifestazione ogni quattro anni, con un sistema di qualificazione simile ai Campionati mondiali. Dopo una lunga pausa durata cinque anni, ritorna il torneo continentale in cui l'Italia di Pozzecco si è qualificata con in panchina coach Sacchetti. L'ex play, infatti è subentrato alla guida degli Azzurri solamente lo scorso 2 luglio quando è avvenuto l'avvicendamento nello staff tecnico. Purtroppo per l'Italia, mancherà uno degli uomini guida tra gli azzurri, Danilo Gallinari, fermato da un brutto infortunio: una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Al suo posto è rientrato in lista Amedeo Tessitori.

Negli scorsi giorni gli azzurri hanno ottenuto un bilancio più che positivo nei match per le qualificazioni Mondiali del 2023, piazzando due vittorie contro le formazioni di Ucraina e Georgia e arrivando alla partita contro la Spagna, prevista per l'11 novembre prossimo, con la possibilità di giocarsi un vero e proprio scontro diretto in vista del pass mondiale.

Dove vedere Italia-Estonia di Basket agli Europei 2022: gli orari

Il debutto azzurro contro l'Estonia ha come fischio di inizio le 21:00 di venerdì 2 settembre, al Forum di Assago (Milano). La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming, invece, oltre che su Sky Go, la partita sarà visibile anche su Now Tv e Eleven Sports con i servizi on demand.

Le partite nell'Italia nel girone dell'Eurobasket 2022

Italia-Estonia è solamente la prima partita per gli Azzurri nel Girone C dove sfideranno anche Grecia, Estonia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia. Ecco nel dettaglio tutte le partite dell'Italia agli Europei di Basket, con data e orario, che si svolgeranno al Forum.