Biglietti Europei di Basket 2022 a Milano: prezzi dove comprarli per il forum d’Assago Dal 2 all’8 settembre al Forum d’Assago di Milano si terranno i Campionati Europei di basket 2022. Presente anche l’Italia. Ecco prezzi dei biglietti e calendario degli Azzurri.

Dal 2 all'8 settembre il Forum d'Assago ospiterà gli Europei di Basket 2022. Presente anche l'Italia che però, sfortunatamente, dovrà fare a meno di Danilo Gallinari, uscito infortunato dopo un match contro la Georgia. Gli Azzurri, estratti nel girone C, affronteranno Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Con l'assenza del Gallo, occhi puntati su Gigi Datome (che lavora con coach Pozzecco all'Olimpia Milano), Niccolò Melli e Simone Fontecchio, recentemente firmato dagli Utah Jazz. La fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei di Basket 2022 si terrà a Berlino.

Quanto costano i biglietti per FIBA Eurobasket 2022 a Milano

Per guardare live le partite di Eurobasket 2022 a Milano ci sono due tipologie di biglietti: i Session Tickets e i One Day Tickets. Per quanto riguarda la prima categoria, si può acquistare un biglietto per la singola partita. I prezzi variano da 35 a 79 euro. La seconda categoria di biglietti, invece, riguarda un pacchetto che comprende i due match di giornata: i prezzi variano da 60 a 90 euro.

FIBA Eurobasket 2022 a Milano, dove comprare i biglietti

I biglietti per Eurobasket 2022 a Milano possono essere comprati su tutte le piattaforme e i punti vendita dei rivenditori autorizzati. Per acquistarli, basta collegarsi ai siti internet di TicketOne, VivaTicket e gli altri rivenditori e seguire le istruzioni, scegliendo il posto in pianta tra quelli disponibili. I biglietti sono nominali. In piazza del Duomo, invece, dall'1 settembre sarà allestita un'area interamente dedicata ad Eurobasket.

Il calendario delle partite dell'Italia al Forum d'Assago

Di seguito il calendario della partite dell'Italia di coach Gianmarco Pozzecco al Forum d'Assago. Gli Azzurri giocano con le sfidanti del girone C:

2 settembre: Italia-Estonia ore 21

3 settembre: Grecia-Italia ore 21

5 settembre: Ucraina-Italia ore 21

6 settembre: Italia-Croazia ore 21

8 settembre: Gran Bretagna-Italia ore 21