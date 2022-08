Aumenta (ancora) il prezzo del biglietto Atm: da quando si pagherà di più A Milano aumenterà il prezzo del biglietto singolo e dei carnet Atm: si potrebbe arrivare a pagare fino a trenta centesimi in più.

A cura di Ilaria Quattrone

Il prezzo del biglietto di Atm potrebbe aumentare. L'ultimo incremento è stato registrato tre anni fa e adesso e tra ottobre e novembre se ne potrebbe avere un altro. Ancora non è stata stabilita una cifra precisa: si ipotizza un aumento che va dai dieci e fino ai trenta centesimi. La decisione arriva in seguito a una normativa regionale relativa agli adeguamenti all'inflazione che l'Agenzia del trasporto pubblico locale dovrà recepire: In una nota stampa, Regione spiega che "Il regolamento tariffario regionale stabilisce che le tariffe debbano essere adeguate annualmente in base al tasso di inflazione definito dalla Regione stessa, corretto in funzione di indicatori di qualità definiti dalle Agenzie".

Quali biglietti dei mezzi di trasporto subiranno un aumento

L'aumento sarà deliberato dall'Agenzia del trasporto pubblico locale tra una quindicina di giorni. Questo, che interesserà l'intera area Metropolitana, riguarderà solo i biglietti singoli e i carnet. Nell'assestamento al bilancio, Regione ha infatti stabilito che gli aumenti non devono riguardare per forza tutti i titoli di viaggio e gli stessi soci dell'Agenzia hanno dato mandato al Consiglio di non aumentare il costo degli abbonamenti. In questo modo si potrà "tutelare in particolare gli utenti abituali, così da incentivarli al ritorno sui mezzi del trasporto pubblico locale", ha detto il presidente dell’Agenzia Daniele Barbone.

L'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi ha mostrato invece tutto il suo disappunto puntando il dito contro Regione Lombardia: "Ci siamo adeguati ad una norma che è stata imposta dalla Regione Lombardia, a trazione leghista, con una legge approvata a lugli. Mi stupisce che chi a livello nazionale continua a promettere di abbassare le tasse, poi a livello locale si comporti esattamente all’opposto, costringendo all’aumento tariffario".