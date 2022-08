Aumento biglietti Atm, Regione Lombardia contro il Comune di Milano: “Può evitarlo facilmente” Regione Lombardia si schiera contro il Comune di Milano: i costi dei biglietti dell’Atm possono non essere aumentati. A spiegarlo è l’assessore Terzi.

Il Comune di Milano è costretto ad aumentare nuovamente il prezzo del biglietto del trasporto pubblico? Secondo Regione Lombardia, no. L'attuale costo per un ticket di viaggio è di due euro che, a partire dal prossimo ottobre, potrebbe aumentare fino a 2,3 euro. L'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi ha però spiegato che "le agenzie del Trasporto pubblico locale sono assolutamente libere di decidere se applicare o meno gli aggiornamenti Istat", sottolineando che spetta solo a loro la scelta di aumentare o meno i prezzi.

Regione Lombardia: L'aumento dei biglietti Atm è evitabile

L'assessore Terzi ha aggiunto che da parte di Regione Lombardia gli eventuali aumenti in programma "si rivelerebbero più contenuti qualora le Agenzie operassero le decurtazioni derivanti dalle verifiche del raggiungimento degli obiettivi qualitativi definiti preventivamente dalle agenzie stesse". Insomma, ad avviso di Palazzo Lombardia, gli adeguamenti che dovrebbero entrare in vigore tra un paio di mesi sarebbero stati chiesti dalle aziende e dalle associazioni di settore che hanno patito particolarmente un calo di introiti economici durante e a seguito della pandemia da Covid-19.

Nel caso specifico, quello relativo ad Atm, l'aumento risulterebbe "particolare" in quanto i servizi del trasporto pubblico locale milanese sono gestiti dal Comune. Il ricavato della vendita dei biglietti, quindi, va a pesare sul bilancio comunale. Per questo motivo, l'assessore Terzi ha aggiunto che "il Comune di Milano, in quanto ente regolatore, può dunque proporre in autonomia di evitare aumenti dei biglietti facendovi fronte col proprio bilancio".