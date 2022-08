Danilo Gallinari salta Eurobasket, menisco KO ma l’infortunio è meno serio del previsto Arrivano notizie confortanti per l’ala Azzurra. Non c’è interessamento del legamento (già operato), ma è certa l’assenza ad Eurobasket. Danilo sorride a metà.

A cura di Luca Mazzella

Da italiani e tifosi della Nazionale, a 4 giorni dall'inizio degli Europei proprio a Milano, è una pessima notizia. Nel complesso però, dopo quanto avvenuto ieri e viste le modalità, c'è da guardare assolutamente il bicchiere mezzo pieno. Danilo Gallinari, a seguito dell'infortunio occorso a inizio quarto periodo della sfida contro la Georgia valevole per le qualificazioni al Mondiale 2023, ha riportato una lesione del menisco del ginocchio sinistro senza interessamento alcuno dei legamenti. Un aggiornamento pessimo per le sorti dell'Italbasket, ma che non mette a repentaglio la carriera del Gallo e l'imminente stagione NBA che il numero 8 si appresta a giocare con i Boston Celtics, dato che pur non essendo ancora stati ufficializzati i tempi di recupero è verosimile pensare che rivedremo l'ala Azzurra in campo prima del 2023. Resta il rammarico per l'ennesimo stop forzato che impedirà a Danilo di partecipare alla rassegna continentale, torneo che il carriera ha giocato solo nel 2011 e nel 2015. Una miseria per quello che all'unanimità è considerato il più talentuoso azzurro di sempre.

Il comunicato Italbasket

La notizia è stata data dal profilo Twitter della Nazionale, che ha quindi ufficializzato il forfait in vista degli Europei: "In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022".

Chi sarà il sostituto?

A coach Gianmarco Pozzecco ora toccherà l'arduo compito di "ripescare" uno dei giocatori tagliati, Amedeo Della Valle o Amedeo Tessitori, o attingere ad altre risorse anche a seconda delle esigenze tattiche. Rimpiazzare Gallinari, unica star NBA di questa squadra in attesa di scoprire Simone Fontecchio agli Utah Jazz, non è un compito facile e a tutto il gruppo verrà chiesto uno sforzo in più in termini di responsabilità e pericolosità offensiva. La scelta tecnica sarà tra un portatore di palla/guardia in più (Matteo Spagnolo o Amedeo Della Valle) per abbassare il quintetto e affiancare quindi Mannion, Spissu e Baldasso in cabina di regia, un giocatore di stazza per alzare il quintetto e avere maggior presenza sotto i tabelloni, o un'ala pura (Gabriele Procida?) per provare a non snaturare quanto visto sinora nelle amichevoli e nelle gare ufficiali della nuova Italbasket targata Poz, che ha spesso fatto ricorso all'uso in contemporanea di 4 ali (Fontecchio, Melli, Datome e appunto Gallinari) e che da oggi dovrà fare i conti con un'assenza cruciale. Intanto, al Gallo non resta che fare un in bocca al lupo in attea di rivederlo in campo prima con Boston e poi, il prossimo anno al Mondiale, in Azzurro.