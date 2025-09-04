sport
Italia-Cipro agli Europei di basket oggi: orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia gioca contro Cipro l’ultima gara del girone C degli Europei di basket 2025: gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco saranno di scena a Limassol e il match si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiDue e in streaming alle ore 17:15.
A cura di Vito Lamorte
L'Italia sfida Cipro nell'ultima giornata del girone C degli Europei di basket maschile 2025: gli Azzurri scendono in campo oggi, giovedì 4 settembre 2025, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol alle ore 17:15 con diretta TV in chiaro su RaiDue.

A Limassol l'Italbasket scende in campo per il quinto e ultimo match del pool C contro la nazionale di casa, che è alla sua prima apparizione in un torneo continentale, in quanto uno dei paesi organizzatori del torneo continentale, e non ha ancora vinto un match.

Dopo questa partita terminerà la prima fase e si capiranno quali squadre che si saranno qualificate per gli ottavi di finale (quattro per ognuno dei gruppi della fase a gironi): le nazionali si trasferiranno a Riga, capitale della Lettonia e già sede del gruppo A, e città designata come ospitante per la fase ad eliminazione diretta del torneo.

Italia-Cipro, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

La gara tra Italia e Cipro si giocherà oggi, giovedì 4 settembre 2025, allo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol con inizio alle ore 17:15.

Italia-Cipro, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Sarà possibile seguire l'ultimo match del girone della Nazionale Italiana di Gianmarco Pozzecco in diretta tv in chiaro su RaiDue oppure su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209) e DAZN. La partita tra gli Azzurri e Cipro si potrà seguire anche in streaming gratuito su RaiPlay, oppure a pagamento attraverso SkyGo, Now e DAZN.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: girone e calendario

Dopo la sconfitta contro la Grecia e le vittorie con Georgia, Bosnia e Spagna; ecco che l'Italia deve capire quale sarà la sua posizione finale nel girone C agli Europei di basket maschile 2025: gli Azzurri osservano con interesse la gara delle ore 20:30 tra Spagna e Grecia perché in caso di sconfitta dei greci e di successo azzurro, gli uomini di Pozzecco chiuderebbero il Girone A al primo posto.

Dopo questa partita gli Azzurri si trasferiranno a Riga, capitale della Lettona, dove si disputerà la fase ad eliminazione diretta del torneo continentale di pallacanestro.

