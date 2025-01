video suggerito

Infortunio shock a Jaden Ivey in NBA, compagni di squadra in lacrime per le sue condizioni Il giocatore dei Detroit Pistons si fa male per uno scontro di gioco, travolto da un avversario. Ginocchio e caviglia sinistra si flettono in maniera impressionante, lascia il palazzetto in barella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sequenza video dell'infortunio capitato a Jaden Ivey dei Pistons è tremenda. La gamba sinistra, colpita da un avversario di Orlando che tenta di recuperare palla, si flette di lato. La caviglia resta piantata sul parquet, quasi resta incastrata sotto il corpo e ha una torsione innaturale. La prima impressione è che l'arto della guardia di Detroit sia molto grave, di quelli che posso mettere a repentaglio una carriera. Non si hanno ancora informazioni mediche precise ma la preoccupazione è palpabile, come si evince dalle parole del coach, JB Bickerstaff, dopo la partita. "È dura per noi", ha ammesso augurandosi che l'incidente non abbia procurato lesioni molto serie al giocatore.

La dinamica dell'infortunio shock capitato a Jaden Ivey

Ivey ha abbandonato il campo in barella, intorno a lui c'erano i compagni di squadra in lacrime (in particolare, Ausar Thompson, è apparso molto provato) e lo stesso Cole Anthony che, involontariamente, gli aveva fatto del male. La dinamica dello scontro spiega cosa è successo: l'episodio s'è verificato all'inizio del secondo quarto quando, dopo un tiro da tre punti sbagliato da Cade Cunningham, Ivery ed Anthony si sono affrontati per recuperare il possesso palla. Il giocatore dei Magic, però, era in ritardo e ha travolto il rivale colpendolo alle spalle.

La violenza dell'impatto nello scontro di gioco

La clip mostra come sia franato addosso a Ivey urtandolo con violenza all'altezza del ginocchio sinistro. È in quel momento che le articolazioni (gamba e caviglia) sono state duramente sollecitate e la guardia dei Pistons è rimasta a terra dolorante. I membri dello staff tecnico della squadra hanno sollevato asciugamani così che il pubblico non assistesse a quella scena drammatica. Gli stessi giocatori di entrambe le squadre si sono disposti a cerchio intorno a Ivey: una volta immobilizzato, è stato portato via dall'impianto e condotto in ospedale per tutti gli accertamenti diagnostici necessari.

L'assenza di Ivey è un brutto colpo per Detroit

"Non c'è persona o compagno di squadra migliore di Jaden – ha aggiunto il tecnico dei Pistons -, ragazzo che in campo dà tutto. Faccio i complimenti alla squadra per avercela fatta. Erano tutti molto preoccupati per lui e al tempo stesso hanno giocato e moltiplicato gli sforzi anche per lui". Lo sforzo è stato premiato con la vittoria per 105-96, risultato al quale aveva contribuito in maniera importante lo stesso Ivey che prima dell'infortunio aveva messo a referto 22 punti, un rimbalzo, 4 assist e una palla recuperata. Quanto al trend stagionale, finora è stato molto positivo grazie a una media di 17.4 punti, 4.2 rimbalzi e 4 assist.