Il Real Madrid Basket ingaggia un undicenne per la “Infantil”, ma sembra tutto fuorché un “bambino”

Moussa Balla Traoré è un nuovo giocatore del Real Madrid Basket che lo ha ingaggiato per la sua squadra di giovanissimi. Il maliano ha solo 11 anni e farà parte del Team Infantìl madridista ma il suo arrivo ha destato clamore di fronte alle foto ufficiali che ne hanno ritratto un fisico impressionante, da adulto finito. Eppure è un classe 2013, un bambino vero e proprio anche se altro oltre 2 metri e pesa quasi 90 chili. E, dicono, dotato di un talento unico.

La foto di Traorè: un "bambino" che dimostra un fisico di un atleta trentenne

Se lo si guarda in foto nessuno avrebbe il coraggio di dire che quel giocatore sia un semplice ragazzino di nemmeno 12 anni, pronto a sfidare i coetanei nella "cantera" del basket del Real Madrid. Fisico possente, muscoli definiti, una corporatura fatta e finita, da pura persona adulta. Anzi, senza nulla da invidiare ai suoi "colleghi" davvero adulti. Perché le fotografie che ritraggono Moussa Balla Traoré con la sua nuova divisa del Real Madrid, nella presentazione ufficiale, sono a dir poco impressionanti.

Moussa Balla Traoré, è un classe 2013, ha solo 11 anni. E' nativo di Bamako, città del Mali, e ne compirà 12 il prossimo 24 ottobre. Nel frattempo è entrato a far parte della categoria "Infantil", quella destinata ai ragazzini pronti a imitare i grandi, giocando prevalentemente nella Minicopa Endesa, il torneo nazionale riservato proprio alle categorie giovanili, punto di riferimento per il basket giovanile spagnolo.

Traorè come Dabone: talenti del basket sempre più giovani

L'ingaggio di Moussa Balla Traoré ha fatto scalpore proprio per la fisicità del ragazzino che sembra un trentenne in tutto e per tutto: 2.03 metri d'altezza, 88 chilogrammi di peso, per lo più muscoli, disseminati equamente su un corpo che appare aver superato da molto tempo la pubertà. E invece no. Ma non si tratta di una "prima colta". Traoré arriva pochi mesi dopo Mohamed Dabone, altro bimbo diventato una celebrità mondiale: arrivato al Barcellona, dopo un anno è stato ingaggiato in prima squadra, a soli 13 anni, promosso di due categorie.

Dabone è stato paragonato a talenti come Giannis Antetokounmpo e ha già esordito nelle selezioni giovanili U16 e U18. Per Traoré, il destino sembra destinato ad essere incredibilmente simile.