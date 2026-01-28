Il progetto NBA Europe cresce ed avanza, anche Milan e Inter direttamente coinvolte: ecco come e perché

La NBA Europe è sempre più realtà. Nelle ultime settimane sono proseguiti i contatti con i possibili gruppi interessati al progetto che vedrà nel 2027 il basket americano stanziarsi stabilmente nel Vecchio Continente. Milano è una delle città maggiormente coinvolte e, oltre l’ovvio interesse dell’Olimpia Milano, anche Inter e Milano valutano il da farsi: Oaktree e RedBird non possono farsi sfuggire eventuali importanti investimenti.

Il 2027 si avvicina e con lui anche il progetto NBA Europe pronto a rivoluzionare il mondo cestistico del Vecchio Continente per sempre. L'idea di fondo, su cui si sta lavorando oramai da anni e che ha avuto una accelerata nelle ultime settimane, vedrà tra le città indicate e scelte in giro per l'Europa, anche Milano – e Roma – con il coinvolgimento diretto delle attualità sportive principali già esistenti. L'Olimpia, ovviamente, ma anche Inter e Milan che sono state chiamate in causa soprattutto attraverso le rispettive proprietà americane, Oaktree e RedBird con i rossoneri in pole per un reale inserimento nel progetto in cui si dovrà capire – e scegliere – chi gestirà la franchigia milanese.

Il progetto NBA Europe: cos'è e cosa prevede

Innanzitutto, di cosa si tratta quando si parla di NBA Europe? È un progetto sviluppato dalla volontà dell'NBA di sbarcare in Europa e farlo in modo stabile e definitivo, ridisegnando scenari e gerarchie del basket. L'obiettivo è creare una lega cestistica strutturata su 16 squadre, con licenze pluriennali per fornire la massima stabilità. Un format che prevede un alto coinvolgimento dei mercati principali con squadre che giocheranno in impianti adattati agli standard NBA. Se Roma è stata scelta per le sue potenzialità di rilancio, su Milano la scelta è arrivata obbligata, considerata nel progetto un centro oramai consolidato di tradizione e tifo.

Quando scatterà la NBA Europe: c'è una deadline da rispettare

La data di partenza dell'NBA Europe è fissata per il 2027 e negli ultimi giorni si è assistito ad una accelerazione con la NBA che ha iniziato a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte per poi invitare i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti. Con una data precisa: fine marzo. Sul fronte milanese sono stati coinvolti e si sono dimostrate interessate al progetto ovviamente l'Olimpia Milano, in prima linea, ma anche il Milan e l'Inter, grazie alle proprietà di fondi americane.

Leggi anche La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati

Perché anche Inter e Milan sono coinvolte: il ruolo di Oaktree e RedBird

Se per l'Olimpia Milano è evidente un interesse oltre che economico e finanziario, soprattutto sportivo per aumentare il proprio valore nel basket nazionale e non solo, per Inter e Milan si tratterebbe di una enorme possibilità imprenditoriale e si sono così dimostrate aperte a ricevere tutte le informazioni sul come e se entrare nel progetto. L'Inter, al momento, appare la società più distaccata, anche se Oaktree, il fondo proprietario dei nerazzurri, è stato inserito tra coloro a cui è stato concesso alle proiezioni finanziarie per valutare il dossier NBA. Più avanti il Milan grazie a RedBird che ha partecipato direttamente all'ultimo board in cui era presente anche Zlatan Ibrahimovic.

A che punto sono gli accordi: gli scenari che potrebbero creare una polisportiva

L'interesse e il coinvolgimento di Inter e Milan per la NBA Europe è chiaro perché le regole per aderire sono davvero a maglie larghissime: qualsiasi gruppo di investitori può decidere di presentare la propria candidatura per avere il controllo di una franchigia, senza interferenze dall'America per spingere a una collaborazione, che potrebbe anche essere non singola ma in partnership. L'occasione è ghiotta, Oaktree e RedBird stanno valutando pro e contro sfruttando Milano come una delle basi privilegiate del progetto europeo, con tre scenari: ognuno correrà per sè, tutti (insieme all'Olimpia) si uniranno in una unica cordata o vi sarà concorrenza.