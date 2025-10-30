Il dramma di Nikola Topic, a solo 20 anni ha un cancro ai testicoli: “Non voleva si sapesse”

Il talento 20enne Nikola Topic resterà fermo a tempo indeterminato perché si sta sottoponendo a un trattamento chemioterapico dopo essergli stato diagnosticato un cancro ai testicoli. Un secondo colpo durissimo, dopo la rottura dei legamenti che lo tenne fuori per tutta la scorsa stagione, nel suo primo anno da rookie in NBA con Oklahoma che ha conquistato l’Anello.

Uno dei talenti più fulgidi del basket internazionale, Nikola Topic ha il cancro. Il 20enne serbo, scelta numero 12 nel Draft del 2024 per gli Oklahoma City che hanno vinto l'anello la scorsa stagione, ha cominciato un trattamento chemioterapico dopo che gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, per il quale resterà a lungo lontano dai campi di pallacanestro. A confermare la triste notizia, è stato Sam Presti, General Manager dei Thunder che ha anche sottolineato la riluttanza del ragazzo nel rendere pubblica la situazione: "Nikola non voleva che questa informazione diventasse pubblica, poi è iniziato il trattamento".

Nikola Topic e il cancro ai testicoli: "Non voleva dirlo, i medici sono positivi sulla guarigione"

Quando ritornerà a giocare non si sa ma al momento è secondario per il 20enne talento serbo che ha già iniziato le cure per guarire dal tumore. "I medici sono estremamente positivi, l'equipe che lo segue" ha continuato Sam Presti, "è fiduciosa sul suo futuro. Nikola tornerà quando potrà e ha il nostro pieno supporto", a tal punto che Oklahoma ha atteso fino all'ultimo nel dare la dura notizia, seguendo le volontà del ragazzo che non ha voluto renderla pubblica fino alla fine. Poi, di fronte all'esito della biopsia ha ceduto all'evidenza e ha acconsentito che fosse diffusa: "Nikola non voleva che questa informazione diventasse pubblica prima di iniziare il trattamento. Continuerà ad allenarsi, ma ovviamente è un trattamento impegnativo e difficile" ha concluso Presti.

Il dramma continua per Topic, dopo la rottura dei legamenti il tumore: nessun debutto in NBA

Per Nikola Topic continuano le difficoltà da quando è stato acquistato da Oklahoma, nel 2024, subendo un brutto infortunio, rompendosi in Serbia il legamento crociato anteriore che l'aveva di fatto tenuto fuori per tutta la scorsa stagione. Dopo la sua selezione infatti, il giovane playmaker serbo aveva giocato solamente tre partite ufficiali: due partite di preparazione per Euro 2025 con la nazionale serba e una partita di pre-campionato contro Charlotte questo autunno. Ora questo dramma, ancora più delicato e serio che lo terrà a tempo indeterminato lontano dai campi di basket.

Chi è Nikola Topic e quanto guadagna il figlio d'arte alla corte di Oklahoma

Nikola Topic è un autentico enfant prodige del basket internazionale: classe 2005, playmaker e figlio d'arte di Milenko Topić, oro agli Europei 1997 e Mondiali 1998, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del KK Defense a Novi Sad, prima di entrare nella Stella Rossa nel 2020. A soli 16 anni ha debuttato in ABA League e EuroLeague, è stato subito notato in NBA ed è stato selezionato come 12ª scelta assoluta al Draft 2024 dagli Oklahoma City Thunder.

Purtroppo non ha potuto scendere in campo nella sua prima stagione da rookie in America per la rottura dei legamenti, pur mantenendo il contratto quadriennale da circa 25 milioni di euro, di cui garantiti quelli delle prime due stagioni. Compresa quella non giocata, l'ultima in cui gli OKlahoma hanno conquistato l'anello NBA, pagata totalmente con un assegno da circa 5,2 milioni di euro.