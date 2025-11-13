Il dramma di Keenan Evans: torna in Eurolega dopo 500 giorni e si rompe di nuovo il tendine d’Achille

Il playmaker americano dell’Olympiakos Keenan Evans è rientrato mercoledì sera in Eurolega, nel match con lo Zalgiris, dopo un’assenza di oltre 500 giorni: la gioia sua e del pubblico greco è durata pochissimo, due minuti e si è rotto nuovamente il tendine d’Achille.

"Non può succedere!", l'urlo disperato di Keenan Evans contro il destino ha spezzato il cuore di tutti i presenti al palazzetto della Pace e dell'Amicizia al Pireo, dove l'Olympiakos mercoledì sera affrontava lo Zalgiris Kaunas in un match di Eurolega. Il 29enne playmaker statunitense si era immediatamente reso conto di cosa gli era successo, perché aveva già provato la stessa sensazione parecchi mesi fa. La diagnosi impietosa è stata comunicata poco dopo dal club greco: rottura del tendine d'Achille, ovvero lo stesso grave infortunio che Evans aveva sofferto all'inizio del 2023, tornando poi in campo a ottobre, ma rompendosi il tendine rotuleo e rientrando adesso dopo oltre 500 giorni di stop.

Evans era tornato in campo lo scorso fine settimana in una partita del campionato greco, e ieri sera era arrivato il momento di rientrare anche in Eurolega: il cestista formatosi a Texas Tech University ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco a 2 minuti e 16 secondi dalla fine del primo quarto della partita con lo Zalgiris (sua ex squadra tra il 2022 e il 2024), accolto dall'ovazione calorosa degli spettatori, alcuni dei quali avevano realizzato anche striscioni per dargli il bentornato.

Il terzo grave infortunio in tre anni di Keenan Evans: rottura del tendine d'Achille in Olympiakos-Zalgiris

La gioia di Evans e dei suoi tifosi è durata davvero poco, un paio di minuti. Qualche secondo prima dell'intervallo, il giocatore americano si è accasciato a terra senza essere stato toccato da nessuno, semplicemente dopo aver appoggiato il piede sinistro. Keenan si è afferrato la caviglia e ha capito subito qual era il problema. Poco dopo è stato aiutato a uscire dal campo, mentre gridava la sua rabbia mista a incredulità.

La storia clinica recente di Evans è davvero triste e dura da accettare. Nel gennaio del 2023 si era rotto il tendine d'Achille destro mentre giocava nello Zalgiris. Era tornato a ottobre, ma alla fine della stagione 2023/24 si era rotto il tendine rotuleo della gamba sinistra. Era seguita un'assenza lunghissima, che gli aveva fatto saltare l'intera annata successiva, fino al recente rientro in quella attuale. Nonostante l'infortunio, l'Olympiacos aveva onorato l'accordo preso con lui, portandolo da Kaunas al Pireo nell'estate del 2024 e facendogli firmare un contratto fino al 2027.

Adesso si profila un altro calvario: Evan salterà sicuramente tutta la stagione 2025/26. La risalita appare durissima, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo aver già dovuto affrontare due riabilitazioni lunghissime. Il suo rientro in campionato contro il Karditsa dopo 533 giorni era stato peraltro eccellente: 15 punti e 5 assist. L'orizzonte sembrava sereno, niente lasciava presagire la nuova mazzata che lo attendeva di lì a poco. La vicenda ha scosso a tal punto il basket greco, che anche il Panathinaikos, acerrimo rivale sportivo dell'Olympiakos, ha pubblicato un messaggio di sostegno allo sfortunato Evans sui propri social augurandogli una pronta guarigione.