I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2021. Non sembra esserci fine al periodo "no" per i Nets, che perdono per la terza gara consecutiva sul campo di Detroit. Inarrestabile la corsa degli Utah Jazz, che battono i Celtics vincono la 16a partita nelle ultime 17. Steph Curry regala giocate spettacolari nel successo di Golden State Warriors su San Antonio mentre Carmelo Anthony diventa il 12° marcatori di tutti i tempi della lega americana superando Oscar Robertson. I 76ers interrompono il momento positivo di Sacramento mentre gli Heat guastano la festa per il debutto di Derrick Rose con i Knicks.

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 91-114

I Warriors vincono con una grande prova a San Antonio e il protagonista assoluto del match è Steph Curry, autore di 32 punti con 11/20 al tiro e 4/10 da tre punti. Gli Spurs restano in partita per un tempi ma nel terzo quarto i Warrioris prendono il largo (36-20). Da sottolineare la prodezza di Curry, che salta per passare il pallone a un compagno ma poi va a segnare in rovesciata senza guardare il canestro. Straordinario.

Detroit Pistons-Brooklyn Nets 122-111

I Pistons vincono la loro sesta vittoria stagionale e lo fanno in maniera convincente sui Brooklyn Nets, alla terza sconfitta in fila. Protagonista in casa Detroit è Jerami Grant, che metto a segno 32 punti e interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte di fila per la sua squadra. Brooklyn ritrova Kyrie Irving, autore di 27 punti; ed è buona anche la performance di James Harden, 24 punti e 12 assist; ma sono evidenti i problemi in difesa.

I risultati delle partite di NBA della notte