I risultati delle partite NBA della notte tra il 16 e il 17 febbraio. I Boston Celtics interrompono la striscia negativa battendo i Denver Nuggets a cui non basta un Nikola Jokic stellare da 43 punti. LeBron James (30 punti, 13 rimbalzi e 7 assist) guida i Lakers al successo sul campo di Minnesota. Sconfitta interna per i Bucks contro Toronto nonostante un Giannis Antetokounmpo vicino alla tripla doppia (34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist). Schiacciante vittoria per New Orleans a Memphis (144-113) con i Pelicans trascinati dal giovanissimo Zion Williamson. James Harden protagonista del successo esterno dei Nets in casa dei Suns, Damian Lillard sugli scudi nell'affermazione di Portland a Oklahoma.

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 124-128

Vittoria con un'incredibile rimonta per Brooklyn sul campo di Phoenix, reduce da sei successi consecutivi. I Nets, senza gli infortunati Kyrie Irving e Kevin Durant, vanno sotto di 24 in avvio di terzo quarto e sembrano essere ormai destinati alla sconfitta. Ma è proprio a questo punto che l'unico in campo dei "Fab 3", James Harden, sale in cattedra trascinando i suoi all'insperata rimonta certificata a 30 secondi dalla sirena grazie proprio ad una tripla da distanza siderale del "Barba" che chiude il match con un boxscore da 38 punti, 7 rimbalzi e 11 assist.

I risultati delle partite NBA della notte