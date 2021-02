I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021. Si ferma a 8 la striscia di vittorie dei Brooklyn Nets che, senza Durant e Irving, vengono sconfitti in casa dai Dallas Mavericks guidati dal solito Doncic. Sconfitta ancora più sorprendente quella rimediata tra le mura amiche da Philadelphia che, nonostante un Joel Embiid da 42 punti e 13 rimbalzi va ko all'overtime contro Cleveland. Ritorno al successo invece per gli Utah Jazz che battono Orlando trascinati da Donovan Mitchell autore di 31 punti. La tripla-doppia di Jokic spinge Denver nel largo successo contro Oklahoma. Vittorie anche per i Knicks su Indiana, San Antonio contro i Pelicans di Nicolò Melli (in campo solo 6 minuti) e Washington contro Minnesota.

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 98-115

Senza Kevin Durant, ancora infortunato ai muscoli posteriori della coscia ,e Kyrie Irving, costretto al forfait all'ultimo minuto per un riacutizzarsi del dolore alla spalla operata lo scorso anno, i Nets non hanno avuto modo di controbattere al maggior peso dei Dallas Mavericks guidati da Luka Doncic (27 punti, 6 rimbalzi, 7 assist). L'unico membro dei "Big Three" di Brooklyn presente sul parquet, James Harden, ha tenuto in vita i padroni di casa fino all'intervallo. Negli ultimi due quarti però il duo Doncic- Kristaps Porzingis ha fatto cambiare marcia ai Mavericks che hanno chiuso alla sirena con un +17 che non lascia spazio a recriminazioni.

I risultati della notte NBA