I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021. I Los Angeles Lakers incassano una sonora sconfitta contro i Suns e confermano un periodo non prprio positivo, specie dal punto di vista dei risultati. Il 104-114 con cui si è imposto Phoenix rappresenta la quinta sconfitta nelle ultime 7 gare nonostante l'ennesima serata travolgente di LeBron James capace di mettere a segno 38 punti, ma soprattutto porta i Suns al secondo posto a Ovest superando proprio i Lakers e dietro solo a Utah.

Torna alla vittoria anche Boston che dopo aver perso le ultime 9 gare su 14, si prende il successo con il punteggio di 117-112 contro i Clippers. I Celtics hanno raggiunto questo risultato grazie ai 25 punti di Kemba Walker e i 18 di Jaylen Brown. Nikola Jokic ha invece trascinato Denver alla vittoria contro Milwaukee che vinceva da ben 5 gare consecutive. Il centro serbo ha messo a segno 37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist e anche la nona tripla doppia stagionale, la 50a in carriera. Danilo Gallinari segna 8 punti nel successo Hawks a Miami.

Los Angeles Lakers – Phoneix Suns 104-114

I Los Angeles Lakers non riescono a superare il muro eretto dai Suns. La sconfitta per 104-114 da parte dei campioni in carica, è la conferma di come non siano ancora riusciti ad uscire da una crisi che ad oggi vede i Lakers incassare la quinta sconfitta nelle ultime 7 gare. Nonostante un Lebron James sempre impeccabile e in grado di mettere a segno 38 punti, i Suns sono stati bravi ad approfittare delle tante assenze dei propri avversari ( Anthony Davis e Kyle Kuzma, ma anche Marc Gasol).

Hanno infatti puntato tutto su un protagonista inaspettato come Dario Saric, che segna 10 dei suoi 21 punti confermandosi come il miglior marcatore di squadra al pari di Mikal Bridges autore di 19 punti. Quella di Phoneix rappresenta la 15a vittoria nelle ultime 18 dei Suns che ora arrivano al 2° posto a Ovest dietro Utah, superando proprio i Lakers che dovranno cercare di uscire subito da questa sorta di crisi che al momento non gli consente di imporsi al meglio. Le assenze però stanno facendo la differenza.

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 97-128

Il successo di Denver in casa dei Bucks arriva in modo assolutamente inaspettato. I Nuggets riescono ad imporsi con un sonoro 97-128 con un grande protagonista di serata come Nikola Jokic. Milwaukee arrivava a questa gara dopo bene 5 vittorie consecutive e non è mai riuscita ad entrare realmente in gara e ribaltare il risultato. La difesa di casa ha sofferto molto gli attacchi degli avversari, e soprattutto dello stesso Jokic, capace di segnare 37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Inoltre, la nona tripla del centro serbo rappresenta la 50a in carriera che corona una serata a dir poco perfetta. Il terzo successo di fila dei Nuggets, oltre al genio di Jokic, porta la firma anche di Jamal Murray con 24 canestri, Will Barton a 14 mentre P.J. Dozier ne ha firmati 19. Denver, in generale, ha dimostrato comunque di avere molte più energie degli avversari ed è stata in grado di imporre il proprio gioco sin dall'inizio della sfida soffrendo davvero poco il ritorno di Milwaukee.

I risultati della notte NBA

Boston Celtics – L.A. Clippers 117-112

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 97-128

Washington Wizards – Memphis Grizzlies 111-125

Miami Heat – Atlanta Hawks 80-94

San Antonio Spurs – New Tork Knicks 119-93

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 104-114