I risultati delle partite della notte NBA tra il 25 e il 26 febbraio. I Brooklyn Nets si confermano una delle squadre da battere, non solo hanno vinto contro i Magic ma hanno stravinto. Orlando esce dal campo metaforicamente con le ossa rotte: addirittura ko di 37 punti. Ma molto più clamoroso è il ko dei Clippers, che hanno perso a Memphis di 28 punti. Dallas dopo la vittoria thrilling con Boston perde a Philadelphia, mentre i Wizards continuano la risalita imponendosi di due a Denver. Mentre Milwaukee si impone di quattro contro i Pelicans, decisivo Giannis Antetokounmpo.

Brooklyn Nets – Orlando Magic 129-92

Kevin Durant resta ancora fuori, sta recuperando da un infortunio, ma i Nets vincono senza problemi contro i Magic. Brooklyn addirittura vince di 37 punti su Orlando, travolta da una squadra forte, in forma e molto convinta dei propri mezzi, sono otto i successi consecutivi. E per la ventesima volta in stagione Harden (20 punti a referto) e compagni realizzano almeno 120 punti. Irving il migliore dei suoi con 27 punti. Bene anche Shamet (19 e 9 rimbalzi).

Memphis Grizzles – Los Angeles Clippers 122-94

I lanciatissimi Clippers cadono malamente a Memphis, che all'improvviso si riscopre squadra perfetta. Difesa solida e tutto il quintetto base in doppia cifra, con 20 punti pure per Tyus Jones. L'altra squadra di Los Angeles manca di continuità. Una partita completamente sbagliata. E ora curiosamente queste due squadre si affronteranno di nuovo domani notte. I Clippers vogliono riscattarsi.

I risultati della notte NBA