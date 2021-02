I risultati delle partite della notte NBA tra il 24 e il 25 febbraio. Gallinari superlativo. Grazie a una super prestazione dell'italiano gli Hawks hanno sconfitto di 15 punti i Celtics, che incassano il secondo ko in due giorni dopo quello con Dallas. Gli Utah Jazz si confermano da corsa battendo e in modo nettissimo i Lakers, ko di 25 punti. Continua la risalita di Miami, che batte pure i Raptors.

Una partita da incorniciare e da ricordare per Danilo Gallinari, che ha messo a segno 38 punti ed è stato l'MVP del match tra gli Hawks e i Celtics. Atlanta si impone di 15 punti e ottiene un successo molto pesante, giunto dopo la beffarda sconfitta di Cleveland. Numeri eccezionali: 38 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi, soprattutto a verbale 10 triple. I 33 punti di Young hanno fatto il resto e Atlanta ha mandato al tappeto Boston. Le parole di Gallinari, che con tutte quelle triple ha ottenuto un record storico con Atlanta (nessuno mai con questa franchigia ne aveva realizzate così tante in una singola partita)

Poter entrare nella storia è fantastico naturalmente sono molto contento per il record, ma sono ancora più felice per averlo realizzato in una partita che abbiamo vinto. Dopo i problemi legati alla caviglia e le restrizioni sul mio minutaggio adesso sto bene. Quando ho capito che sarebbe stata una serata speciale? Dopo le prime conclusioni. Quando trovi la retina con i primi quattro o cinque tiri, poi dopo tutto diventa facile.