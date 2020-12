La partita tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder in programma nella notte tra mercoledì e giovedì è stata rinviata poiché la compagine di coach Silas non hanno gli otto giocatori disponibili richiesti dalla lega necessari per procedere con la competizione. La decisione è stata presa in seguito della dubbia positività al Covid-19 del rookie KJ Martin e questa situazione ha fatto scattare una serie di tamponi e di isolamenti preventivi tra i suoi compagni di squadra, inclusi John Wall e DeMarcus Cousins. Ad annunciarlo è stata la stessa NBA.

La lega ha affermato che tre giocatori di Rockets hanno restituito test positivi o poco chiari al Coronavirus e altri quattro giocatori vengono messi in quarantena secondo il protocollo di tracciamento dei contatti. Il regolamento della NBA stabilisce che debbano essere disponibili almeno otto giocatori per squadra per poter scendere sul parquet e i Rockets, secondo quanto riportato nelle scorse ore da Adrian Wojnarowski di ESPN, dovevano fare a meno dei seguenti giocatori: John Wall, DeMarcus Cousins, Mason Jones, Jae’Sean Tate, KJ Martin, Ben McLemore e Chris Clemons (tendine d'Achille rotto).

Nel comunicato diramato dalla NBA si è parlato anche del separato in casa dei Rockets, James Harden. Il Barba è stato sanzionato con una multa di 50.000 dollari per aver violato il protocollo di sicurezza negli scorsi giorni e la lega ha deciso di punirlo rendendolo indisponibile per la partita contro OKC. La durata del provvedimento non è chiara e non si capisce per quanto tempo Harden non potrà prendere parte alle partite dei Rockets. Il video, pubblicato da Black Sports Online, è circolato nei giorni scorsi in cui il numero 13 è apparso senza mascherina in un club di Houston.

La prossima partita in programma per Houston è sabato contro i Portland Blazers mentre i Thunder venerdì pomeriggio voleranno a Charlotte per aprire la stagione contro gli Hornets.