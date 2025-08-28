sport
Grecia-Italia di basket oggi agli Europei, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia fa il suo debutto oggi agli Europei di basket contro la Grecia: a Limassol gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco entrano subito in scena contro Giannis Antetokounmpo e il match si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiDue.
A cura di Vito Lamorte
La Nazionale Italiana ha chiuso la preparazione e il ciclo di amichevoli pre-EuroBasket e ora si prepara per l'esordio alla Spyros Kyprianou Arena contro la Grecia nella prima giornata del girone C. I ragazzi di Pozzecco si troverà di fronte Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou guidati dal CT Spanoulis.

La Nazionale Italiana ha chiuso la preparazione e il ciclo di amichevoli pre-EuroBasket e ora si prepara per l'esordio alla Spyros Kyprianou Arena contro la Grecia nella prima giornata del girone C. I ragazzi di Pozzecco si troverà di fronte Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou guidati dal CT Spanoulis.

Gli Azzurri di Pozzecco sperano di poter contare su Danilo Gallinari, rimasto ai box negli ultimi due test all'Acropolis. Italia e Grecia si sono affrontate 68 volte, l'ultima nell'amichevole di OAKA pochi giorni fa col successo per 76-74 degli ellenici, e il bilancio è favorevole agli Azzurri, con 41 vinte e 27 perse.

Sinner-Popyrin oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Italia-Grecia, a che ora gioca oggi agli Europei di basket: l’orario

L’incontro tra Italia e Grecia si giocherà oggi, giovedì 28 agosto 2025, a Limassol, seconda città della Cipro greca, alle ore 20:30.

Italia-Grecia, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Sarà possibile seguire l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco in diretta tv in chiaro su RaiDue oppure su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209) e DAZN. La partita tra gli Azzurri e la Grecia si potrà seguire anche in streaming gratuito su RaiPlay, oppure a pagamento attraverso SkyGo, Now e DAZN.

Le partite dell’ItalBasket agli Europei: girone e calendario

L'Italia è stata sorteggiata nel gruppo C e giocherà le partite a Limassol, Cipro: da molti osservagtori è stato definito da molti come il ‘girone della morte’ perché fanno parte Spagna, Grecia, Georgia, Bosnia-Erzegovina e Cipro.  Questo il calendario dell'Italbasket agli Europei 2025

  • Giovedì 28 agosto, ore 20.30: Italia-Grecia
  • Sabato 30 agosto, ore 14.00: Italia-Georgia
  • Domenica 31 agosto, ore 20:30: Italia-Bosnia Erzegovina
  • Martedì 2 settembre, ore 20.30: Italia-Spagna
  • Giovedì 4 settembre, ore 17.15: Italia-Cipro
