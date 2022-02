Gianmarco Tamberi stupisce l’America: show nel Celebrity All-Star Game dell’NBA Gianmarco, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel salto con l’alto, è stato uno dei grandissimi protagonisti dell’All-Star Game dell’NBA.

A cura di Luca Mazzella

L'immagine più bella dell'intera partita la regala proprio lui. Gianmarco Tamberi, "Gimbo" per chiunque lo segue sui social e ne apprezza la spensieratezza e il sorriso autentico con cui accompagna i suoi successi, in queste ore è meritatamente uno dei protagonisti dei social d'oltreoceano dopo lo show messo in piedi nella scorsa notte nel "Celebrity Game": 15 punti e 10 rimbalzi, nel 65-51 a favore del "Team Walton" che ha visto il "Team Nique" (Dominique Wilkins il coach della squadra) soccombere ma uscire da vincitore emotivo e morale della serata. E proprio grazie all'atleta italiano, che sul finire del secondo quarto ha regalato la giocata più elettrizzante della partita e un'istantanea che resterà a lungo nei ricordi più belli della sua vita e di tutti i tifosi italiani, che dopo il successo nella Gara di tiro da 3 di Marco Belinelli ha finalmente rivisto un italiano protagonista nel weekend delle stelle, quest'anno allestito a Cleveland.

Tamberi, appassionato storico di basket che ha anche praticato a livello amatoriale, ha corretto in tap-in a rimbalzo un tiro sbagliato, inchiodando una poderosa schiacciata a un mano finita nei flash più significativi della gara su canali come ESPN, Bleacher Report, SportCenter, oltre al canale ufficiale della lega, che si è accorta di avere una pepita finora sconosciuta al pubblico americano ma da subito entrata nel cuore degli appassionati. Che scoprono un volto genuino, felicissimo come un ragazzino alla prima volta al parco giochi, improvvisamente diventato immagine della lega nel video di promozione dell'evento tra primo e secondo tempo e carico come una molla nel correre senza sosta su e giù per il campo, vivendo la partita come fosse una sfida vera e condividendo coi suoi fan tutte le emozioni dei minuti trascorsi in campo:

"É semplicemente fantastico essere qui, mi tremano le gambe. É il sogno della mia vita", queste le poche ma significative parole per descrivere il sogno di un bambino diventato realtà e concretizzatosi nel migliore dei modi. Per proseguire in una escalation di gioie indescrivibili iniziata a Tokyo e che non vuole finire più.