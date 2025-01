video suggerito

Gallinari riparte da Portorico, niente ritorno a Milano: “Aspetto ancora l’NBA. Sogno grande finale azzurro” Danilo Gallinari ha firmato coi Vaqueros de Bayamón, squadra di Portorico: non sarà in Italia e in Europa il futuro prossimo del Gallo dopo i tanti rumors degli ultimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Non sarà in Italia e in Europa il futuro prossimo di Danilo Gallinari. Il cestita azzurro, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione ai Milwaukee Bucks, riparte dai Vaqueros di Bayamón, squadra di Portorico: "È con grande piacere che mi preparo a una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros de Bayamón. Sono grato di poter fare di nuovo ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l'emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale in Azzurro, pronto a vestire la maglia dell'Italia per un'ultima grande avventura europea (EuroBasket 2025, nda)".

Quest'ultimo riferimento del Gallo è all'Europeo 2025, che si giocherà in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia da fine agosto a metà settembre.

Gallinari riparte da Portorico, niente ritorno a Milano e in Europa

Nessuna franchigia ha ancora mostrato interesse concreto per l'atleta di Sant'Angelo Lodigiano dopo aver finito il suo contratto con i Bucks e da diverse settimane circolavano rumors impazziti sul suo prossimo futuro: un atleta come Danilo Gallinari, per qualità e esperienza, avrebbe fatto comodo a diverse squadre impegnate in Eurolega ma si era parlato di un contatti con Olimpia Milano e Trapani Shark.

Questa decisione del cestita azzurro arriva a sorpresa ma, evidente, Gallo avrà fatto le sue considerazioni anche in merito alla vicinanza agli USA e alla sua voglia di tornare in NBA.

I numeri di Danilo Gallinari in NBA

Gallinari vanta 777 gare nella NBA (in stagione regolare) con numeri da 14.9 punti a partita, 4.7 rimbalzi, 1.9 assist con il 38.1% da tre punti. La scorsa stagione ha disputato 49 partite tra Washington, Detroit e Milwaukee, totalizzando in 12.9 minuti a gara una media di 5.7 punti e 2.2 rimbalzi a partita.