Eurolega sotto shock, arrestato l’arbitro Uros Nikolic: in casa trovati 250 mila euro e lingotti d’oro

Il mondo del basket internazionale è sotto shock alla notizia dell'arresto dell'arbitro di Eurolega Uros Nikolic, è stato fermato e messo in carcere a Belgrado nell'ambito di una grossa operazione svolta dalla polizia internazionale in merito ad un intervento sulla criminalità organizzata. L'accusa rivolta al fischietto serbo sarebbe tra le più gravi: un legame diretto con un gruppo criminale organizzato, un clan di malviventi coinvolto in diversi omicidi. Nell'abitazione di Nikolic, sotto sequestro sono stati ritrovati 250 mila euro in contanti, diversi lingotti d'oro e orologi di valore. L'arbitro è stato subito sospeso dal proprio incarico a tempo indeterminato.

Uros Nikolic, arbitro di Eurolega arrestato: sospetto di connivenza con criminalità organizzata

La notizia ha fatto subito il giro del mondo e ha turbato il basket europeo per la sua portata: Uros Nikolic, che ha diretto la sua ultima partita in Eurolega solamente lo scorso 2 ottobre in occasione di Real Madrid-Olympiacos, è un rinomato arbitro, che dirige partite internazionali dal 2019. Arbitra con continuità anche per l'ABA League – la Lega Adriatica di Basket riservata agli ex Paesi della Jugoslavia – e nei campionati nazionali serbi, Per il 39enne serbo, adesso sono scattate le manette mentre era nella sua abitazione a Belgrado. Insieme al direttore di gara, in carcere sono finite altre 10 persone, tutte coinvolte – stando alle prime indiscrezioni – o accusate di avere rapporti più o meno diretti con uno dei clan più conosciuti dalla polizia serba, il Vračarci, banda criminale coinvolta in diversi omicidi e tentativi di omicidio, e oggetto di una vasta indagine internazionale.

La posizione delicata di Nikolic: trovati in casa contanti, lingotti e orologi pregiati

Ad aggravare la posizione di Nikolic, ciò che è stato trovato e sequestrato in casa. Le forze dell'ordine, nel corso dell'indagine che ha visto il controllo anche di altre abitazioni di tutte le persone coinvolte, hanno trovato nella sua casa di Belgrado, circa 250.000 euro in contanti, oltre a diversi lingotti d'oro e svariati orologi di valore.

La presa di posizione dell'Eurolega: "Sospeso da ogni attività"

Di fronte alla conferma della notizia, diffusa inizialmente sui media serbi, l'Eurolega ha preso subito le distanze da Nikolic sospendendolo da ogni attività professionale ed emettendo un comunicato ufficiale: "Sospeso dall'arbitraggio in tutte le competizioni dell'Eurolega di basket fino alla conclusione sia delle indagini delle autorità locali sia della revisione interna dell'Eurolega di basket".